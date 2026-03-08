ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άστραψε και βρόντηξε η Ε.Ν Ύψωνα για τον Ροθάδα – Θα κινηθεί νομικά

Άστραψε και βρόντηξε η Ε.Ν Ύψωνα για τον Ροθάδα – Θα κινηθεί νομικά

Ξεκαθαρίζει η ομάδα της Λεμεσού πως δεν υπάρχει καμία ενόχληση για την στάση της ΑΕΚ

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση της Ε.Ν Ύψωνα σχετικά με τον Χάβι Ροθάδα.

Ο προπονητής της ομάδας βρέθηκε στο στόχαστρο της ΑΕΚ μετά το διαζύγιο με τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ και έτσι προσέγγισε την πλευρά του Ισπανού τεχνικού. Η ομάδα της Λεμεσού αφήνει ξεκάθαρες αιχμές για τον τρόπο που χειρίστηκε ο Ροθάδα τα δεδομένα, γι’ αυτό και η πιο κάτω τοποθέτηση.

Αναλυτικά: «Μετά τον χθεσινό αγώνα της ομάδας μας, αισθανόμαστε την υποχρέωση να τοποθετηθούμε δημόσια και να απολογηθούμε προς το φίλαθλο κοινό για την εικόνα που παρουσιάστηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Ξεκαθαρίζουμε ότι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη. Αντιθέτως, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση που δημιουργήθηκε τις τελευταίες δύο ημέρες από τον προπονητή και τον βοηθό προπονητή, οι οποίοι δεν επέδειξαν την απαιτούμενη επαγγελματική στάση, προκαλώντας αναστάτωση και αβεβαιότητα στα αποδυτήρια.

Αποκορύφωμα αυτής της κατάστασης αποτέλεσε το γεγονός ότι μόλις τρεις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, ο προπονητής ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές για την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ομάδα προκειμένου να αναλάβει την ΑΕΚ Λάρνακας, παρά το γεγονός ότι διατηρεί σε ισχύ συμβόλαιο με τον σύλλογό μας και χωρίς να έχει ληφθεί οποιαδήποτε τελική απόφαση, ούτε από τον ίδιο ούτε από τη διοίκηση.

Είναι αυτονόητο ότι τέτοιες ενέργειες επηρέασαν άμεσα την αγωνιστική συγκέντρωση της ομάδας και κατ’ επέκταση το αποτέλεσμα του αγώνα. Ο σύλλογος εξετάζει ήδη όλα τα δεδομένα και θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του.

Παράλληλα, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η ΑΕΚ Λάρνακας επέδειξε σωστή και θεσμική στάση σε όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Πρόεδρος του συλλόγου απολογείται προς τους φιλάθλους, τους συνεργάτες, τους ποδοσφαιριστές και το προσωπικό για την κατάσταση που δημιουργήθηκε και διαβεβαιώνει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε παρόμοια φαινόμενα να μην επαναληφθούν.

Η FREEDOM24 Krasava ENY Ύψωνα παραμένει ενωμένη και προσηλωμένη στους στόχους της. Με ψυχραιμία, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα θα ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη στιγμή και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε το μέλλον που αξίζει στον σύλλογό μας».

Διαβαστε ακομη