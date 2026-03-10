Στον ορίζοντα διακρίνεται… φως σε διπλό μέτωπο

Ποτέ δεν ένιωσαν φέτος τόση ευφορία και ικανοποίηση στην Ανόρθωση. Από τη μία είναι το αγωνιστικό μέτωπο, με την «Κυρία» για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα να «κολλάει» δεύτερη σερί νίκη και με τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο της να δείχνει πως έχει πάει σε άλλο… επίπεδο. Το λένε και οι αριθμοί αφού ήταν η τρίτη νίκη σε πέντε ματς στα οποία οδηγεί το... καράβι ο Ιταλοαργεντινός, με τις δύο να είναι επί Άρη και ΑΠΟΕΛ (με Ένωση η άλλη), ενώ είναι αήττητος μιας και στα άλλα δύο ματς η Ανόρθωση έφερε ισοπαλία (0-0 με Πάφο και 1-1 με Ε.Ν. Ύψωνα). Ένα διπλό στο ΓΣΠ, που την απομάκρυνε από την επικίνδυνη ζώνη, όντας πλέον στο +6. Σίγουρα, δεν μπορεί να αισθάνεται ήσυχη, όμως είναι αλλιώτικα τα πράγματα τώρα καθώς έχει μία αγωνιστική ταυτότητα η Ανόρθωση και απέκτησε αυτοπεποίθηση. Κλειδί της αντεπίθεσης είναι η άμυνα καθώς δέχθηκε μόλις ένα γκολ σε πέντε ματς και αυτό στο 90+5΄ από την Ε.Ν. Ύψωνα το οποίο πλήγωσε πολύ...

Όμως στον ορίζοντα διακρίνεται… φως και σε άλλο μέτωπο. Αυτό της εξεύρεσης επενδυτών. Με ανακοίνωση τα μέλη της εν λόγω επιτροπής, την οποία απαρτίζουν οι Σάββας Κουμής, ⁠Σάββας Χαϊτίδης, ⁠Δημήτρης Κοντεάτης και Χρίστος Ασσιώτης, ενημέρωσαν για τις κινήσεις τους, αποκαλύπτοντας πως υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτικούς κύκλους. Όπως σημειώνεται, το ενδιαφέρον βρίσκεται σε πολύ αρχικά στάδια. «Οι διαδικασίες αυτές είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και προϋποθέτουν χρόνο, σοβαρότητα και αυστηρή εμπιστευτικότητα. Η διακριτικότητα είναι απαραίτητη, ώστε να προστατευθεί η διαδικασία και να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη των επαφών. Σας καλούμε να επιδείξετε εμπιστοσύνη, ενότητα και υπομονή σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια». Και τονίζεται καταληκτικά: «Στόχος μας είναι η εξεύρεση ενός αξιόπιστου και ισχυρού επενδυτή, με όραμα και προοπτική, που θα συμβάλει στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και τη μελλοντική πρόοδο της Ανόρθωσης, αντάξια της ιστορίας και του μεγέθους της».

Σίγουρα, πολλά πράγματα θα γίνουν γνωστά στην πορεία, όμως φαίνεται να πιάνουν τόπο οι διάφορες ενέργειες της διοίκησης.