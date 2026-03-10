Πρώτες μάχες με... φαβορί

Η πανδαισία του Champions League επιστρέφει με τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων της φάσης των «16». Και το μενού σήμερα περιλαμβάνει τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια που το χαρακτηριστικό τους είναι, πως υπάρχουν φαβορί.

Όμως, όταν μιλάμε για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όλα είναι πιθανά. Στις 19:45 θα στηθεί η μπάλα στη σέντρα για το Γαλατασαράι-Λίβερπουλ ενώ στις 22:00 η Αταλάντα θα υποδεχθεί την Μπάγερν. Στην έδρα της Νιούκαστλ δοκιμάζεται η Μπαρτσελόνα και θέλει να βάλει τα θεμέλια πρόκρισης ενώ τέλος, η Ατλέτικο θα υποδεχθεί την παραπαίουσα Τότεναμ, που βρίσκεται σε κίνδυνο στην Premier League.

Την Τετάρτη, θα γίνουν τα παιχνίδια: Λεβερκούζεν-Άρσεναλ, Μπόντο Γκλιμτ-Σπόρτινγκ, Παρί ΣΖ-Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι.