Η διακοπή δίνει ευκαιρία στην ομάδα του να δουλέψει στις αδυναμίες επισήμανε ο τεχνικός της Ε.Ν. Ύψωνα, Τσεντομίρ Γιανέφσκι, μετά την ήττα από τον Άρη (3-0).

«Συγχαρητήρια στον Άρη για τη σημερινή του νίκη, την άξιζε. Ευτυχώς που το σκορ δεν ήταν μεγαλύτερο. Το γρήγορο γκολ άλλαξε τα δεδομένα, ειδικά όταν το δέχεσαι από μια ομάδα όπως ο Άρης. Παλέψαμε, αλλά δεν ήταν αρκετό.

Τώρα, στη διακοπή, θα δουλέψουμε σκληρά για τα επόμενα παιχνίδια και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να πάρουμε θετικά αποτελέσματα.

Στα τρία προηγούμενα παιχνίδια, πριν από το σημερινό, δεν αξίζαμε να χάσουμε, όμως δεν πήραμε τίποτα. Ελπίζω στη συνέχεια να καταφέρουμε να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε».