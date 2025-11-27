ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή και νέος προγραμματισμός στο Κύπελλο Coca - Cola

Ανατροπή και νέος προγραμματισμός στο Κύπελλο Coca - Cola

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ αποφάσισε αλλαγή στο πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων της Β' Φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola που ορίστηκαν τον Δεκέμβριο και έτσι όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν τον ερχόμενο μήνα.

Μετά την πιο πάνω απόφαση, ο αγώνας Άρης - ΑΕΛ που ορίστηκε για τις 10 Δεκεμβρίου και ο αγώνας Νέα Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου που ορίστηκε για τις 17 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο ως ακολούθως:

Τετάρτη 21.01.2025

17:00 Νέα Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου

18:00 Άρης - ΑΕΛ

Οι υπόλοιποι αγώνες της Β' Φάσης, θα διεξαχθούν όπως καθορίστηκe στο αρχικό πρόγραμμα ως ακολούθως:

Τετάρτη 07.01.2026

17:00 ΑΠΟΕΛ – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

17:00 Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας

17:00 Νικητής αγώνα Σπάρτακος Κιτίου – Εθνικός Άχνας με ΕΝ Παραλιμνίου

Πέμπτη 08.01.2026

17:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου

Τετάρτη 14.01.2026

17:00 Απόλλων με νικητή αγώνα Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Ανόρθωση

18:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΚ

Υπενθυμίζεται ότι για να ολοκληρωθεί η Α' Φάση εκκρεμούν δύο αγώνες που θα διεξαχθούν στις 3 Δεκεμβρίου ως ακολούθως:

17:00 Σπάρτακος Κιτίου - Εθνικός Άχνας (Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή)

19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ανόρθωση Αμμοχώστου (Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος).

Διαβαστε ακομη