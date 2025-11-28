Cyprus League By Stoiximan: Η μπάλα στη σέντρα για την 12η αγωνιστική (Πρόγραμμα/Βαθμολογία)

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος με σπουδαία παιχνίδια.

Δείτε συνοπτικά το πρόγραμμα και τη βαθμολογία:

Σάββατο 29/11

Άρης - ΕΝΠ 17:00

Εθνικός - Ολυμπιακός 17:00

Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 19:00

Κυριακή 30/11

ΕΝΥ - Πάφος 17:00

ΑΕΛ - Απόλλων 19:00

Δευτέρα 1/12

Ομόνοια - Ομόνοια Αρ. 19:00

Ακρίτας - ΑΕΚ 19:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: