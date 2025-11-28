Cyprus League By Stoiximan: Η μπάλα στη σέντρα για την 12η αγωνιστική (Πρόγραμμα/Βαθμολογία)
Σε τρεις δόσεις η 12η αγωνιστική της Cyprus League By Stoiximan
Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος με σπουδαία παιχνίδια.
Δείτε συνοπτικά το πρόγραμμα και τη βαθμολογία:
Σάββατο 29/11
Άρης - ΕΝΠ 17:00
Εθνικός - Ολυμπιακός 17:00
Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 19:00
Κυριακή 30/11
ΕΝΥ - Πάφος 17:00
ΑΕΛ - Απόλλων 19:00
Δευτέρα 1/12
Ομόνοια - Ομόνοια Αρ. 19:00
Ακρίτας - ΑΕΚ 19:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: