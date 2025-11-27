Tέλος ο Γιανέφσκι… και τώρα δύο πρώην Ανορθωσιάτες

Φαινόταν εδώ και καιρό ότι ο Τσεντομίρ Γιανέφσκι μετρούσε μέρες στην Ε.Ν. Ύψωνα, λόγω των συνεχιζόμενων αποτυχημένων αποτελεσμάτων και φαίνεται η απομάκρυνσή του να επιβεβαιώνεται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δυο πλευρές θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, απόρροια της κακής πορείας.

Αρκεί να αναφέρουμε ότι η νεοφώτιστη ομάδα μετρά επτά συνεχόμενους αγώνες, μένοντας στους εφτά βαθμούς που μάζεψε στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικής.

Στο μεταξύ, ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν πληροφορίες σχετικά με τον αντικαταστάτη του Γιανέφσκι. Στην πρώτη γραμμή είναι τα ονόματα δύο πρώην προπονητών της Ανόρθωσης, Μάουρο Καμορανέζι και Ρόνι Λέβι (σ.σ. ο πρώτος εργάστηκε και στην Καρμιώτισσα).