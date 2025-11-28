ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλησιάζει το όνειρο της 15ης θέσης

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Η νίκη της Ομόνοιας επί της Ντιναμό Κιέβου (2-0) σε συνδυασμό με τις ισοπαλίες της Πάφου FC με τη Μονακό (2-2) και της ΑΕΚ με τη Ριέκα (0-0) ενίσχυσαν την... επιθετική δράση της Κύπρου για άνοδο στη βαθμολογία της UEFA.

Αν και η χώρα μας παραμένει στη 17η θέση, εντούτοις προσθέτοντας άλλους 1000 βαθμούς στη συλλογή, φθάσαμε στους 32.787 και σε απόσταση αναπνοής από τη 15η θέση όπου βρίσκεται η Ελβετία με 33.100 κι ακόμη πιο κοντά στη 16η όπου είναι η Αυστρία με 32.850 βαθμούς.

Και κάπως έτσι, το όνειρο που στην αρχή της ευρωπαϊκής πορείας έμοιαζε δύσκολο να εκπληρωθεί στη φετινή περίοδο, πλέον φαντάζει πολύ ορατό να συμβεί. Ο δρόμος για άνοδο στη 15η θέση είναι ανοιχτός. Εκεί που στο ξεκίνημα της σεζόν η Κύπρος ήταν στην 20ή θέση με διαφορά 6.000 βαθμών από την προνομιούχο θέση, τώρα βρίσκεται σε διαφορά μίας νίκης.

Πρακτικά, ενδεχόμενη άνοδος της Κύπρου στη 15η θέση θα εξασφαλίσει ότι πέντε κυπριακές ομάδες θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της περιόδου 2027-28. Δυο ομάδες θα παίξουν στο Champions League, με τον πρωταθλητή και τον δευτεραθλητή να αρχίζουν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ο κυπελλούχος αρχίζει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Εuropa League, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στη 3η και 4η θέση παίζουν στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Με δεδομένο ότι και οι τρεις κυπριακές ομάδες έχουν αυξημένες πιθανότητες να συνεχίσουν την πορεία τους, υπάρχει μεγάλη προοπτική να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος. Οι δυο ομάδες που βρίσκονται πιο πάνω, έχουν επίσης τρεις ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη, όμως το συγκριτικό πλεονέκτημα της Κύπρου είναι ότι με κάθε νίκη παίρνει 500 βαθμούς και 250 βαθμούς για ισοπαλία. Οι αντίπαλοί της εξασφαλίζουν 400 και 200 βαθμούς αντίστοιχα, αφού είχαν ξεκινήσει με πέντε ομάδες τη χρονιά, ενώ η χώρα μας με τέσσερις.

Μάλιστα, με βάση τα μέχρις στιγμής δεδομένα, η Αυστρία μένει χωρίς ομάδες μετά τη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς Στουρμ Γκρατς και Σάλτσμπουργκ στο Europa League είναι εκτός 24άδας στο Europa League, όντας στη 28η και 29η αντίστοιχα, ενώ η Ραπίντ Βιέννης είναι στην τελευταία θέση (36η) στο Conference League.

Όσον αφορά στην Ελβετία, η Λωνάζη είναι στη 13η θέση του Conference League, ενώ στο Europa League η Βασιλεία είναι 24η , ενώ δυο θέσεις πιο πίσω από τις προνομιούχες θέσεις (26η) είναι η Γιουνγκ Μπόις.

Θυμίζουμε ότι οι δικές μας ομάδες, είναι όλες σε θέσεις πρόκρισης. Η Πάφος FC είναι 24η στο Champions League, η ΑΕΚ 7η στο Conference League (σ.σ. πάει απευθείας στους «16» εάν παραμείνει εντός οκτάδας) και η Ομόνοια στην ίδια διοργάνωση είναι 21η.

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Διαβαστε ακομη