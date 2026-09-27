Με τις φωνές και την αμφισβήτηση για την κυπριακή διαιτησία να μεγαλώνουν, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο της καθόδου ξένων ρέφερι στο VAR. Μάλιστα, μερικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι έχει ληφθεί ήδη η σχετική απόφαση.

Καθώς η μια ομάδα μετά την άλλη εκφράζουν έντονα παράπονα για τη διαιτησία, το πρόβλημα, σύμφωνα και με την εμπειρία προηγούμενων χρόνων, θα μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο. Επομένως, η απόφαση μάλλον είναι μονόδρομος.

Τουλάχιστον, όταν οι διοικήσεις των συλλόγων γνωρίζουν ότι στα παιχνίδια τους υπάρχουν ξένοι στο VAR, θα αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά, κάτι που θα λειτουργήσει ως ανάχωμα στην προκατάληψη που καλπάζει στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Βέβαια, προφανώς, είναι ανέφικτο να υπάρχουν σε κάθε αγωνιστική εφτά ξένοι διαιτητές, όμως το «λίγο» είναι καλύτερο από το «τίποτα».

Α.Σ.