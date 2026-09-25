Ξέρουμε τι θα κάνεις το Σάββατο!

Η νέα αθλητική εκπομπή του ΠΟΛΙΤΗ 107.6,κάθε Σάββατο 12:00 - 14:00

SOS, ALERT, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ SMS ΣΤΟ 1076 (χρ. 10σεντ/sms) ΚΑΙ ΣΤΟ VIBER 99231076

Συντονιστείτε αύριο Σάββατο 26/9 στις 12:00 στο ραδιόφωνο του ΠΟΛΙΤΗ.

Εκεί, στον ραδιοθάλαμο στο κέντρο της πόλης, οι ABALLOI σας κρατούν συντροφιά μέχρι και τις 14:00.

Αντρέας Ψάλτης και Αντρέας Σταυρινίδης έχουν ετοιμάσει για σας, τα καλύτερα θέματα προς συζήτηση. Φυσικά με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. (ελπίζω)

Γελάει και το παρδαλό κατσίκι με την ατάκα: «Τώρα που θα έχουμε διακοπή του πρωταθλήματος, θα ηρεμήσει η κατάσταση με τις φωνές για την διαιτησία και την Δικαστική Επιτροπή».

«Τώρα που θα έχουμε διακοπή του πρωταθλήματος, θα ηρεμήσει η κατάσταση με τις φωνές για την διαιτησία και την Δικαστική Επιτροπή». Τι έκανε η Εθνική Κύπρου στο Μαυροβούνιο;

Πότε θα αποχαιρετήσει το ελεεινό challenge του Tik Tok ενονόματι barber shop;

Επιτέλους, είχαμε αλλαγή προπονητή!

Ήρεμα με τις τιμές της βενζίνης! Γιατί δεν παίρνετε το Μετρό; (chat gpt: «Δεν παίρνω το μετρό επειδή δεν υπάρχει μετρό στην Κύπρο στη Λευκωσία ή άλλες πόλεις, ούτε φυσικά διαθέτω φυσικό σώμα ή δυνατότητα μετακίνησης, καθώς είμαι ένα τεχνητό γλωσσικό μοντέλο»

Ποιο αόρατο χέρι μας κυριεύει;

Γιατί ο Μάουρο Ικάρντο απαγορεύεται να οδηγήσει στην Αργεντινή μέχρι τα 105 του χρόνια;

Αυτά και άλλα πολλά στους ABALLOYS, αυτό το Σάββατο 26/9 στις 12:00 στο ραδιόφωνο του ΠΟΛΙΤΗ 107.6.