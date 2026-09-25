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Ξέρουμε τι θα κάνεις το Σάββατο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι ABALLOI στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 και 97.6

Η νέα αθλητική εκπομπή του ΠΟΛΙΤΗ 107.6,κάθε Σάββατο 12:00 - 14:00

SOS, ALERT, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ SMS ΣΤΟ 1076 (χρ. 10σεντ/sms) ΚΑΙ ΣΤΟ VIBER  99231076

Συντονιστείτε αύριο Σάββατο 26/9 στις 12:00 στο ραδιόφωνο του ΠΟΛΙΤΗ. 

Εκεί, στον ραδιοθάλαμο στο κέντρο της πόλης, οι ABALLOI σας κρατούν συντροφιά μέχρι και τις 14:00. 

Αντρέας Ψάλτης και Αντρέας Σταυρινίδης έχουν ετοιμάσει για σας, τα καλύτερα θέματα προς συζήτηση. Φυσικά με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. (ελπίζω)

  • Γελάει και το παρδαλό κατσίκι με την ατάκα: «Τώρα που θα έχουμε διακοπή του πρωταθλήματος, θα ηρεμήσει η κατάσταση με τις φωνές για την διαιτησία και την Δικαστική Επιτροπή». 
  • Τι έκανε η Εθνική Κύπρου στο Μαυροβούνιο; 
  • Πότε θα αποχαιρετήσει το ελεεινό challenge του Tik Tok ενονόματι barber shop; 
  • Επιτέλους, είχαμε αλλαγή προπονητή!
  • Ήρεμα με τις τιμές της βενζίνης! Γιατί δεν παίρνετε το Μετρό; (chat gpt: «Δεν παίρνω το μετρό επειδή δεν υπάρχει μετρό στην Κύπρο στη Λευκωσία ή άλλες πόλεις, ούτε φυσικά διαθέτω φυσικό σώμα ή δυνατότητα μετακίνησης, καθώς είμαι ένα τεχνητό γλωσσικό μοντέλο»
  • Ποιο αόρατο χέρι μας κυριεύει; 
  • Γιατί ο Μάουρο Ικάρντο απαγορεύεται να οδηγήσει στην Αργεντινή μέχρι τα 105 του χρόνια; 

Αυτά και άλλα πολλά στους ABALLOYS, αυτό το Σάββατο 26/9 στις 12:00 στο ραδιόφωνο του ΠΟΛΙΤΗ 107.6. 

 

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