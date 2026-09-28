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Έκαναν ήδη «φτερά» τα εισιτήρια της Εθνικής Ελλάδας για τους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία

ΓΗΠΕΔΟ

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Θέμα ωρών ήταν το διπλό sold out για τους δύο προσεχείς αγώνες της Ελλάδας στο γήπεδο της Τούμπας και τελικώς έγινε πράξη.

Εισιτήρια ήταν και... πάνε. Και πώς να μην εξαντληθούν τα εισιτήρια για τα δύο επικείμενα ματς της Εθνικής Ελλάδας όταν στη λίστα αναμονής ήταν πάνω από 100.000 άτομα. Το sold out επιβεβαιώθηκε λοιπόν νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας.

Το διπλό sold out - και ενώ η διάθεση των εισιτηρίων είχε αρχίσει από τις 11 το πρωί και με ητν Εθνική να ξεκινά από το μηδέν καθώς δεν υπάρχουν σε αυτήν διαρκείας όπως στις ομάδες - καθώς έχει να κάνει με τους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία. Η Εθνική μας ομάδα σε αυτήν την έκδοσή της πάντως είναι η Εθνική των sold out, έχοντας κάνει αρκετά.

Θυμίζουμε το πρόγραμμα

Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Eθνικες ΟμαδεςΔΙΕΘΝΗ

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