Πουλάει Ντε Γιονγκ η Μπαρτσελόνα - Πόσο κοστολογείται ο Ολλανδός

Έτοιμη να βάλει πωλητήριο στον Φρένκι Ντε Γιονγκ παρουσιάζεται η Μπαρτσελόνα.

Ο Ολλανδός δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στη φετινή σεζόν λόγω του τραυματισμού του στο Μουντιάλ.

Η αποχή του λοιπόν, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Ρόδρι και Πέδρι έχουν κερδίσει τις θέσεις των βασικών, ενώ υπάρχουν και οι Γκάβι-Μπερνάλ για τα χαφ, φέρεται να έχει ωριμάσει τη σκέψη για παραχώρησή του.

Τουλάχιστον αυτό αναφέρει η «Mundo Deportivo», που σημειώνει ότι τον Γενάρη είναι πολύ πιθανό να ζητηθούν προσφορές για τον Ολλανδό.

Εξάλλου αυτός έχει πέραση σε αρκετές ομάδες κορυφαίου επιπέδου, ενώ η τιμή που θα κοστολογηθεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα πλησιάζει τα 60 εκατ. ευρώ.

sport-fm.gr