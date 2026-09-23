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To πρόγραμμα της Cyprus League by Stoiximan μέχρι την 16η αγωνιστική

ΓΗΠΕΔΟ

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Ορίστηκαν τα παιχνίδια μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου

Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα από την 6η μέχρι την 16η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

6η Αγωνιστική

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026

Krasava E.N.Y. – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών Αμμόχωστος Επιστροφή, 18:00

Απόλλων Λεμεσού – Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, Alphamega, 19:00

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026

Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού, ΑΕΚ Αρένα, 18:00

ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου – Ανόρθωση Αμμοχώστου, Κατωκοπιά Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης», 19:00

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας, Alphamega, 19:00

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026

Πάφος F.C. – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας , Στέλιος Κυριακίδης, 18:00

Ομόνοια Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας, ΓΣΠ, 19:00

7η Αγωνιστική

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός Λευκωσίας - Krasava E.N.Y.

ΓΣΠ, 18:00

Ανόρθωση Αμμοχώστου - Ομόνοια Αραδίππου

Αντώνης Παπαδόπουλος, 19:00

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Απόλλων Λεμεσού, Στέλιος Κυριακίδης, 17:00

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου, ΓΣΠ, 18:00

ΑΕΛ Λεμεσού - Άρης Λεμεσού, Alphamega, 19:00

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026

Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – Πάφος F.C., Αμμόχωστος Επιστροφή, 18:00

ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Λευκωσίας, ΑΕΚ Αρένα, 19:00

8η Αγωνιστική

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ολυμπιακός Λευκωσίας, Στέλιος Κυριακίδης, 19:00

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026

Krasava E.N.Y. – ΑΕΚ Λάρνακας, Αμμόχωστος Επιστροφή, 16:00

Απόλλων Λεμεσού - Πάφος F.C., Alphamega, 17:00

Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού, ΓΣΠ, 19:00

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026

Άρης Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου, Alphamega, 16:00

ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου – Νέα Σαλαμίνα Αμμ/στου, Κατωκοπιά Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης», 17:00

Ομόνοια Αραδίππου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, ΑΕΚ Αρένα, 19:00

9η Αγωνιστική

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026

Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου - Ομόνοια Αραδίππου, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΛ Λεμεσού - Krasava E.N.Y., Alphamega, 16:00

ΑΕΚ Λάρνακας - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, ΑΕΚ Αρένα, 17:00

Ολυμπιακός Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού, ΓΣΠ, 19:00

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026

Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ομόνοια Λευκωσίας, Αντώνης Παπαδόπουλος, 16:00

Πάφος F.C. - ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου. Στέλιος Κυριακίδης, 19:00

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - Άρης Λεμεσού, ΓΣΠ, 19:00

10η Αγωνιστική

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026

Ομόνοια Αραδίππου - Πάφος F.C., ΑΕΚ Αρένα, 16:00

Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας,, ΓΣΠ, 17:00

Άρης Λεμεσού – Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, Alphamega, 19:00

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας, ΓΣΠ, 15:00

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - ΑΕΛ Λεμεσού, Στέλιος Κυριακίδης, 17:00

Απόλλων Λεμεσού - ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου, Alphamega, 19:00

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2026

Krasava E.N.Y. - Ανόρθωση Αμμοχώστου, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00

 

11η Αγωνιστική

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ Λάρνακας - Απόλλων Λεμεσού, ΑΕΚ Αρένα, 19:00

ΑΕΛ Λεμεσού - Ολυμπιακός Λευκωσίας, Alphamega, 19:00

ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου - Ομόνοια Αραδίππου, Κατωκοπιά Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης», 20:00

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2026

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - Krasava E.N.Y., ΓΣΠ, 18:00

Ανόρθωση Αμμοχώστου - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Αντώνης Παπαδόπουλος, 18:00

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2026

Πάφος F.C. - Άρης Λεμεσού, Στέλιος Κυριακίδης, 19:00

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026

Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – Ομόνοια Λευκωσίας, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00

 

12η Αγωνιστική

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2026

ΑΕΚ Λάρνακας - ΑΕΛ Λεμεσού, ΑΕΚ Αρένα, 19:00

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2026

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, Στέλιος Κυριακίδης, 18:00

Απόλλων Λεμεσού - Ομόνοια Αραδίππου, Alphamega, 19:00

Ολυμπιακός Λευκωσίας - Ανόρθωση Αμμοχώστου, ΓΣΠ, 19:00

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2026

Άρης Λεμεσού - ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου, Alphamega, 18:00

Ομόνοια Λευκωσίας - Πάφος F.C., ΓΣΠ, 19:00

Krasava E.N.Y. - Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00

 

13η Αγωνιστική

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2026

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - Ολυμπιακός Λευκωσίας, ΓΣΠ, 18:00

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2026

Πάφος F.C. - Krasava E.N.Y., Στέλιος Κυριακίδης, 16:00

ΑΕΛ Λεμεσού - Απόλλων Λεμεσού, Alphamega, 19:00

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2026

Ομόνοια Αραδίππου - Άρης Λεμεσού, ΑΕΚ Αρένα, 19:00

ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου - Ομόνοια Λευκωσίας, Κατωκοπιά Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης», 20:00

Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΕΚ Λάρνακας, Αντώνης Παπαδόπουλος, 20:00

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2026

Νέα Σαλαμίνα Αμμ/στου - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00

 

14η Αγωνιστική

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2026

ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου - Krasava E.N.Y., Κατωκοπιά Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης», 16:00

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - ΑΕΚ Λάρνακας, ΓΣΠ, 19:00

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2026

Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΕΛ Λεμεσού, Αντώνης Παπαδόπουλος, 16:00

Απόλλων Λεμεσού – Άρης Λεμεσού, Alphamega, 19:00

Νέα Σαλαμίνα – Ολυμπιακός Λευκωσίας, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00

 

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2026

Πάφος F.C.- Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Στέλιος Κυριακίδης, 19:00

 

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2026

Ομόνοια Αραδίππου – Ομόνοια Λευκωσίας, ΑΕΚ Αρένα, 19:00

15η Αγωνιστική

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2026

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου, Στέλιος Κυριακίδης, 17:00

Ανόρθωση Αμμοχώστου – Απόλλων Λεμεσού, Αντώνης Παπαδόπουλος, 19:00

 

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2026

ΑΕΚ Λάρνακας - Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, ΑΕΚ Αρένα, 15:00

Ομόνοια Λευκωσίας - Άρης Λεμεσού, ΓΣΠ, 17:00

ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, Alphamega, 19:00

 

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2026

Ολυμπιακός Λευκωσίας - Πάφος F.C.. ΓΣΠ, 19:00

Krasava E.N.Y. - Ομόνοια Αραδίππου, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00

 

16η Αγωνιστική

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2027

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ανόρθωση Αμμοχώστου, ΓΣΠ, 17:00

Πάφος F.C. - ΑΕΚ Λάρνακας, Στέλιος Κυριακίδης, 18:00

Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου - ΑΕΛ Λεμεσού, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2027

Ομόνοια Αραδίππου - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, ΑΕΚ Αρένα, 15:00

ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου - Ολυμπιακός Λευκωσίας, Κατωκοπιά Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης», 17:00

Απόλλων Λεμεσού - Ομόνοια Λευκωσίας, Alphamega, 19:00

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2027

Άρης Λεμεσού - Krasava E.N.Y., Alphamega, 19:00

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