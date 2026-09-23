To πρόγραμμα της Cyprus League by Stoiximan μέχρι την 16η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ
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Ορίστηκαν τα παιχνίδια μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα από την 6η μέχρι την 16η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.
6η Αγωνιστική
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026
Krasava E.N.Y. – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών Αμμόχωστος Επιστροφή, 18:00
Απόλλων Λεμεσού – Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, Alphamega, 19:00
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026
Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού, ΑΕΚ Αρένα, 18:00
ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου – Ανόρθωση Αμμοχώστου, Κατωκοπιά Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης», 19:00
Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας, Alphamega, 19:00
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026
Πάφος F.C. – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας , Στέλιος Κυριακίδης, 18:00
Ομόνοια Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας, ΓΣΠ, 19:00
7η Αγωνιστική
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026
Ολυμπιακός Λευκωσίας - Krasava E.N.Y.
ΓΣΠ, 18:00
Ανόρθωση Αμμοχώστου - Ομόνοια Αραδίππου
Αντώνης Παπαδόπουλος, 19:00
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Απόλλων Λεμεσού, Στέλιος Κυριακίδης, 17:00
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου, ΓΣΠ, 18:00
ΑΕΛ Λεμεσού - Άρης Λεμεσού, Alphamega, 19:00
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026
Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – Πάφος F.C., Αμμόχωστος Επιστροφή, 18:00
ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Λευκωσίας, ΑΕΚ Αρένα, 19:00
8η Αγωνιστική
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ολυμπιακός Λευκωσίας, Στέλιος Κυριακίδης, 19:00
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026
Krasava E.N.Y. – ΑΕΚ Λάρνακας, Αμμόχωστος Επιστροφή, 16:00
Απόλλων Λεμεσού - Πάφος F.C., Alphamega, 17:00
Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού, ΓΣΠ, 19:00
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2026
Άρης Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου, Alphamega, 16:00
ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου – Νέα Σαλαμίνα Αμμ/στου, Κατωκοπιά Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης», 17:00
Ομόνοια Αραδίππου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, ΑΕΚ Αρένα, 19:00
9η Αγωνιστική
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026
Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου - Ομόνοια Αραδίππου, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026
ΑΕΛ Λεμεσού - Krasava E.N.Y., Alphamega, 16:00
ΑΕΚ Λάρνακας - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, ΑΕΚ Αρένα, 17:00
Ολυμπιακός Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού, ΓΣΠ, 19:00
Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026
Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ομόνοια Λευκωσίας, Αντώνης Παπαδόπουλος, 16:00
Πάφος F.C. - ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου. Στέλιος Κυριακίδης, 19:00
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - Άρης Λεμεσού, ΓΣΠ, 19:00
10η Αγωνιστική
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026
Ομόνοια Αραδίππου - Πάφος F.C., ΑΕΚ Αρένα, 16:00
Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας,, ΓΣΠ, 17:00
Άρης Λεμεσού – Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, Alphamega, 19:00
Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2026
Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας, ΓΣΠ, 15:00
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - ΑΕΛ Λεμεσού, Στέλιος Κυριακίδης, 17:00
Απόλλων Λεμεσού - ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου, Alphamega, 19:00
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2026
Krasava E.N.Y. - Ανόρθωση Αμμοχώστου, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00
11η Αγωνιστική
Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026
ΑΕΚ Λάρνακας - Απόλλων Λεμεσού, ΑΕΚ Αρένα, 19:00
ΑΕΛ Λεμεσού - Ολυμπιακός Λευκωσίας, Alphamega, 19:00
ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου - Ομόνοια Αραδίππου, Κατωκοπιά Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης», 20:00
Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2026
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - Krasava E.N.Y., ΓΣΠ, 18:00
Ανόρθωση Αμμοχώστου - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Αντώνης Παπαδόπουλος, 18:00
Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2026
Πάφος F.C. - Άρης Λεμεσού, Στέλιος Κυριακίδης, 19:00
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026
Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – Ομόνοια Λευκωσίας, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00
12η Αγωνιστική
Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2026
ΑΕΚ Λάρνακας - ΑΕΛ Λεμεσού, ΑΕΚ Αρένα, 19:00
Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2026
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, Στέλιος Κυριακίδης, 18:00
Απόλλων Λεμεσού - Ομόνοια Αραδίππου, Alphamega, 19:00
Ολυμπιακός Λευκωσίας - Ανόρθωση Αμμοχώστου, ΓΣΠ, 19:00
Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2026
Άρης Λεμεσού - ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου, Alphamega, 18:00
Ομόνοια Λευκωσίας - Πάφος F.C., ΓΣΠ, 19:00
Krasava E.N.Y. - Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00
13η Αγωνιστική
Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2026
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - Ολυμπιακός Λευκωσίας, ΓΣΠ, 18:00
Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2026
Πάφος F.C. - Krasava E.N.Y., Στέλιος Κυριακίδης, 16:00
ΑΕΛ Λεμεσού - Απόλλων Λεμεσού, Alphamega, 19:00
Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2026
Ομόνοια Αραδίππου - Άρης Λεμεσού, ΑΕΚ Αρένα, 19:00
ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου - Ομόνοια Λευκωσίας, Κατωκοπιά Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης», 20:00
Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΕΚ Λάρνακας, Αντώνης Παπαδόπουλος, 20:00
Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2026
Νέα Σαλαμίνα Αμμ/στου - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00
14η Αγωνιστική
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2026
ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου - Krasava E.N.Y., Κατωκοπιά Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης», 16:00
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - ΑΕΚ Λάρνακας, ΓΣΠ, 19:00
Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2026
Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΕΛ Λεμεσού, Αντώνης Παπαδόπουλος, 16:00
Απόλλων Λεμεσού – Άρης Λεμεσού, Alphamega, 19:00
Νέα Σαλαμίνα – Ολυμπιακός Λευκωσίας, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2026
Πάφος F.C.- Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Στέλιος Κυριακίδης, 19:00
Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2026
Ομόνοια Αραδίππου – Ομόνοια Λευκωσίας, ΑΕΚ Αρένα, 19:00
15η Αγωνιστική
Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2026
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου, Στέλιος Κυριακίδης, 17:00
Ανόρθωση Αμμοχώστου – Απόλλων Λεμεσού, Αντώνης Παπαδόπουλος, 19:00
Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2026
ΑΕΚ Λάρνακας - Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, ΑΕΚ Αρένα, 15:00
Ομόνοια Λευκωσίας - Άρης Λεμεσού, ΓΣΠ, 17:00
ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, Alphamega, 19:00
Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2026
Ολυμπιακός Λευκωσίας - Πάφος F.C.. ΓΣΠ, 19:00
Krasava E.N.Y. - Ομόνοια Αραδίππου, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00
16η Αγωνιστική
Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2027
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ανόρθωση Αμμοχώστου, ΓΣΠ, 17:00
Πάφος F.C. - ΑΕΚ Λάρνακας, Στέλιος Κυριακίδης, 18:00
Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου - ΑΕΛ Λεμεσού, Αμμόχωστος Επιστροφή, 19:00
Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2027
Ομόνοια Αραδίππου - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, ΑΕΚ Αρένα, 15:00
ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου - Ολυμπιακός Λευκωσίας, Κατωκοπιά Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης», 17:00
Απόλλων Λεμεσού - Ομόνοια Λευκωσίας, Alphamega, 19:00
Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2027
Άρης Λεμεσού - Krasava E.N.Y., Alphamega, 19:00