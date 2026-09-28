Οι αριθμοί του Ντίνου Μαυροπάνου είναι για... σεμινάριο

Η Εθνική Ελλάδος έγραψε ακόμα ένα έπος στο Nations League καθώς μετά το διπλό στην Αγγλία, πρόσθεσε ακόμα μία ιστορική επιτυχία καθώς επικράτησε με 1-0 της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα, θα είχε την υπογραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στην εστία, ωστόσο ο Έλληνας κίπερ είχε την... ευλογία να δει την απίθανη εμφάνιση του Ντίνου Μαυροπάνου, ο οποίος έσπασε όλα τα κοντέρ στο αμυντικό σκέλος.

Ο κεντρικός αμυντικός της Γουέστ Χαμ «άγγιξε» το «10άρι» στις πλατφόρμες στατιστικών καθώς ήταν άριστος στα αμυντικά του καθήκοντα και έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το ιστορικό διπλό της Ελλάδας.

Ήδη στη Γερμανία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπης κάνουν ξεχωριστές αναφορές για τους εντυπωσιακούς αριθμούς του αλλά και το πόσο σταθερός ήταν απέναντι στους αντιπάλους του.

Πάμε να τα... μεταφράσουμε με τη γλώσσα των αριθμών!

Αρχικά βοήθησε σε μεγάλο βαθμό στην κυκλοφορία της μπάλας. Από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν γινόταν να πάει σε σετ παιχνίδι, οι βαθιές μπαλιές από την άμυνα αλλά και η σωστή μετάβαση της από την άμυνα στην επίθεση, ήταν βασικό κομμάτι.

Ο Μαυροπάνος είχε ποσοστό επιτυχίας 88% στις πάσες καθώς μέτρησε 21/24, με τις 8 από αυτές να γίνονται στο αντίπαλο μισό του γηπέδου. Την ίδια στιγμή, ο Έλληνας στόπερ έφτιαξε τρεις μεγάλες μπαλιές με τις δύο να βρίσκουν συμπαίκτη του ενώ είχε μία πάσα-κλειδί προς την περιοχή των Γερμανών.

Στο ανασταλτικό σκέλος, ήταν όπου ο διεθνής αμυντικός τα... σάρωσε όλα. Μιλάμε για το «τέλειο» παιχνίδι αμυντικά και σε συνδυασμό με το clean sheet καθώς ο Τζολάκης ήταν παρών όποτε χρειάστηκε. Ας τα δούμε με τη σειρά.

Αρχικά μιλάμε για έναν κεντρικό αμυντικό που είχε 3/3 τάκλιν και συνολικά δύο επανακτήσεις ενώ μέτρησε 12 απομακρύνσεις (!) της μπάλας από την αμυντικό τρίτο, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ηρεμία της ομάδας του από την πίεση των Γερμανών.

Το απίθανο στατιστικό εντοπίζεται στις μονομαχίες όπου ο Μαυροπάνος ήταν... ανίκητος. Στην κυριολεξία. Είχε το απόλυτο και στις μονομαχίες εδάφους (5/5) αλλά και στις μονομαχίες στον αέρα (5/5) με 17 αμυντικές συνεισφορές και ηγετική παρουσία στο κέντρο της γαλανόλευκης άμυνας.

gazzetta.gr