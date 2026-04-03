Ολυμπιακός: Στροφές στο φουλ ενόψει ΑΕΚ – Δουλειά στις στατικές φάσεις

Ο Ολυμπιακός δουλεύει με υψηλή ένταση ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ, στην πρεμιέρα των play off.

Δυναμικά θέλει να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στα play off και γι’ αυτό η νίκη με την ΑΕΚ την Κυριακή (5/4, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» αποτελεί μονόδρομο. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και δουλεύει μαζί τους σε υψηλούς ρυθμούς, θέλοντας ένταση στο παιχνίδι από το ξεκίνημα.

Ιδιαίτερα… μαθήματα κάνει στους ποδοσφαιριστές του ο Βάσκος τεχνικός στις στατικές φάσεις, που αποτελούν τη δύναμη της ΑΕΚ. Γι’ αυτό ζητά προσοχή και σωστή αμυντική συμπεριφορά.

Αναφορικά με τα πλάνα του, ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει αποκαλύψει ακόμα τις σκέψεις του, αλλά τα δίδυμα Έσε-Γκαρθία στη μεσαία γραμμή και Ταρέμι-Ελ Κααμπί στην επίθεση, δείχνουν να έχουν «κλειδώσει».

