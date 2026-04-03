Χάνει Ζόκε η ΑΕΛ

Με μια σημαντική απώλεια θα πορευτεί η ΑΕΛ στο πρώτο παιχνίδι με την Πάφο FC για την ημιτελική φάση του κυπέλλου, το οποίο ορίστηκε για τη Μεγάλη Τετάρτη (08/04).

Ο Ζόκε συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών και έτσι θα εκτίσει την ποινή του στο ίσως -μέχρι το επόμενο- σημαντικό παιχνίδι της ομάδας του. Ο Ούγκο Μάρτινς καταστρώνει τα πλάνα του με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει το κενό και να μην επηρεαστούν οι γαλαζοκίτρινοι από τις απουσίες.