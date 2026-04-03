Ο Ντε Τζέρμπι ζήτησε από την Τότεναμ, τρία πράγματα που είχε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Ο Ιταλός ζήτησε κάτι που θύμισε όσα είχε στην επιρροή του ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Γεγονός είναι η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Τότεναμ από τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, με τον Ιταλό προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών και να δηλώνει πως θα παραμείνει στο Βόρειο Λονδίνο, ανεξαρτήτως της κατάληξης της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Τι σημαίνει αυτό; Πως ναι μεν έχει επτά ματς μπροστά του, προκειμένου να καταφέρει να διατηρήσει την ομάδα του στην Premier League, όμως αν δεν τα καταφέρει, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο «τιμόνι» της και στην Championship.

Γράφτηκαν στον αγγλικό Τύπο αναρίθμητα πράγματα, προτού πει το «ναι» στους «Spurs», αναφορικά με τα όσα ζήτησε για να πειστεί. Εν τέλει, δεν είχαν όλα ρεαλιστική βάση, αλλά υπάρχει κάτι που πράγματι φαίνεται να επικοινώνησε στη διοίκηση των Λονδρέζων.

Αυτό έχει να κάνει με την επιρροή που ζήτησε να έχει ο ίδιος σε τέσσερα πράγματα που αφορούν τη δομή του συλλόγου. Επί της ουσίας, θέλει να έχει στην εποπτεία του το κάθε τι, πράγμα που θυμίζει έντονα τις αρμοδιότητες που είχε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ποια είναι, λοιπόν, αυτά τα πράγματα; Η απόλυτη επιρροή σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποχωρήσεις και τις ακαδημίες, η ανάληψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν το οτιδήποτε στο club και η δυνατότητα επιλογής παικτών στον απόλυτο βαθμό, ανεξαρτήτως χρημάτων!

Όλα αυτά χαρακτήριζαν το «μεγαλείο» του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και ακριβώς αυτά ζήτησε ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, για να δεχθεί να αναλάβει την Τότεναμ. Ο σύλλογος είπε «ναι». Και αντιστοίχως, ακολούθησε και η θετική απάντηση του ίδιου…

England365.gr

