Η ώρα της επιστροφής: Οι «Σαουδάραβες» Φορτούνης, Κουρμπέλης, Μασούρας έτοιμοι για την Ελλάδα

Η παρουσία των Κώστα Φορτούνη, Δημήτρη Κουρμπέλη και Γιώργου Μασούρα, στη Σαουδική Αραβία φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της, με τους τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές να βρίσκονται πλέον πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή τους στη χώρα μας, καθώς εξετάζουν σοβαρά το επόμενο βήμα της καριέρας τους με φόντο την Ελλάδα.

Πριν από μερικές εβδομάδες, δημοσιεύματα στη Σαουδική Αραβία ανέφεραν πως ο Κώστας Φορτούνης φέρεται να απέρριψε όλες τις προσπάθειες της διοίκησης για ανανέωση του συμβολαίου του με την Αλ Καλίτζ, επιλέγοντας να επιστρέψει στην πατρίδα μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού ενημέρωσε τη διοίκηση για την οριστική του επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφασή του δεν σχετίζεται ούτε με αγωνιστικά ούτε με οικονομικά ζητήματα. Από την άλλη, η διοίκηση της Αλ Καλίτζ συνεχίζει τις προσπάθειες να τον μεταπείσει, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και θεωρείται κομβικός για την ομάδα λόγω της ποιότητας και της επιρροής του στο παιχνίδι.

Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες από τους Σαουδάραβες δεν φαίνεται πως έχουν πείσει τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος έχει πάρει την απόφασή του να αφήσει την ομάδα του Γιώργου Δώνη, το ερχόμενο καλοκαίρι. Οπως είχατε ενημερωθεί από το Athletiko, ο Ολυμπιακός προς το τέλος των μεταγραφών του χειμώνα μίλησαν με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό για να συνεργαστούν ξανά. Ο ίδιος ήταν διατεθειμένος αν του το ζητούσαν οι Πειραιώτες να έφευγε τώρα από τη Σαουδική Αραβία και να επέστρεφε στα τέλη Ιανουαρίου, αν και πάλι το θέμα θα ήταν η Αλ Καλίτζ.

Αυτό το οποίο αποφάσισαν από τον Ολυμπιακό ήταν να μη γίνει κάποια κίνηση για τώρα και το καλοκαίρι οι δύο πλευρές θα μιλήσουν ξανά για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν ξανά και να κλείσει ο Φορτούνης την καριέρα του στους νταμπλούχους Ελλάδας. Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού στο Λιμάνι είναι πιο κοντά από ποτέ.

Οι περιπτώσεις των Μασούρα και Κουρμπέλη

Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του στη Σαουδική Αραβία και ήδη «ψάχνεται» για τον επόμενο σταθμό. Η επιστροφή στην Ελλάδα αποτελεί την πρώτη του επιλογή, με τον διεθνή μέσο να εξετάζει προσεκτικά τις προτάσεις που θα προκύψουν.

Ο 32χρονος Έλληνας διεθνής μέσος αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, τον Δεκέμβριο του 2016 από τον Αστέρα AKTOR και έγινε αμέσως βασικό στέλεχος των «πρασίνων», όντας ένας από τους αρχηγούς του μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Συνολικά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έφτασε τις 174 συμμετοχές (οι 149 στο πρωτάθλημα), πέτυχε οκτώ γκολ, πανηγύρισε το Κύπελλο του 2022 και χρίστηκε διεθνής και σήμερα έχει αγωνιστεί 43 φορές με την Εθνική ομάδα.

Τον Αύγουστο του 2024, ο Δημήτρης Κουρμπέλης έγινε κάτοικος Σαουδικής Αραβίας καθώς υπέγραψε στην Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη, με την οποία σήμερα έχει καταγράψει 45 εμφανίσεις, με απολογισμό τρία τέρματα και δύο ασίστ. Το προσεχές καλοκαίρι, η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών θα ολοκληρωθεί, με τον αρχηγό της εθνικής ομάδας να είναι θετικός στην επιστροφή του στη χώρα μας, αναμένοντας τις προτάσεις που θα έχει στα χέρια με το φινάλε της σεζόν.

Τέλος, ο Γιώργος Μασούρας πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ και δείχνει ικανός να ξεπεράσει το προσωπικό του ρεκόρ στο σκοράρισμα, που είχε καταγράψει με τον Ολυμπιακός πριν από πέντε χρόνια.

Η μετακίνησή του το περασμένο καλοκαίρι στη Σαουδική Αραβία, με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, ήρθε μετά την απόφαση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην τον συμπεριλάβει στα βασικά του πλάνα. Ο 32χρονος εξτρέμ αναζητούσε περισσότερο χρόνο συμμετοχής και φαίνεται πως τον βρήκε στο απόλυτο. Επτά μήνες μετά, ο 32χρονος πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες χρονιές της καριέρας του, έχει σκοράρει 12 γκολ, δείχνοντας ανανεωμένος και ιδιαίτερα αποτελεσματικός.

Το προσεχές καλοκαίρι ωστόσο, η θητεία του στην Αλ Καλίτζ θα ολοκληρωθεί μιας και ο δανεισμός του από τον Ολυμπιακό τελειώνει, με τους Πειραιώτες να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τη νέα σεζόν και να μην παραχωρηθεί εκ νέου σε άλλη ομάδα, με τη μορφή δανεισμού. Από την πλευρά του πάντως, ο Γιώργος Μασούρας θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για το μέλλον του.

