ΑΕΚ: Τελικές αποφάσεις 11άδας από Νίκολιτς

Σε πλήρη σύνθεση μετά από αρκετές μέρες θα προπονηθεί η ΑΕΚ σήμερα. Ο Ορμπελίν Πινέδα επέστρεψε από το Σικάγο και θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στις δύο τελευταίες προπονήσεις, σήμερα και αύριο, θα πάρει τις τελικές αποφάσεις του για την ενδεκάδα.

Ο Μεξικανός μέσος δύσκολα δεν θα είναι βασικός. Τρεις φορές φέτος έχει επιστρέψει από υπερατλαντικό ταξίδι και μόνο μία, στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν ξεκίνησε βασικός, με την «Ένωση» να χάνει αυτό το ματς (0-2). Έτσι όλα δείχνουν πως θα είναι στο αρχικό σχήμα, αλλά μένει να φανεί αν θα παίξει όλο το 90λεπτο, δεδομένου ότι ακολουθεί και το ματς με την Ράγιο Βαγεκάνο την Πέμπτη στη Μαδρίτη.

Από εκεί και πέρα, ο Μπαρνάμπας Βάργκα ανεβάζει συνεχώς στροφές και είναι στο χέρι του Σέρβου προπονητή αν θα τον βάλει από την αρχή, μετά τον τραυματισμό του στην ποδοκνημική. Η επιλογή αυτή μπορεί να επηρεάσει και τις υπόλοιπες της ενδεκάδας, αφού αν ο Ούγγρος μείνει στον πάγκο, μένει να φανεί αν θα ξεκινήσει ο Ζίνι (που συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες) ή θα προτιμηθεί ένας ακόμη μεσοεπιθετικός στη θέση του (Κοϊτά, Μάνταλος).

Η τετράδα στην άμυνα είναι δεδομένη, με Πένραϊς (τιμωρημένος ο Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα, ενώ στο κέντρο ο Μαρίν θα είναι στο πλευρό του Πινέδα και ο Γκατσίνοβιτς με τον Κοϊτά έχουν προβάδισμα, εφόσον ο Βάργκα παίξει μαζί με τον Γιόβιτς μπροστά.

