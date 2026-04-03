ΑΕΚ: Τελικές αποφάσεις 11άδας από Νίκολιτς

ΑΕΚ: Τελικές αποφάσεις 11άδας από Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς καταλήγει στην ενδεκάδα με Ολυμπιακό. Ποια τα διλήμματά του.

Σε πλήρη σύνθεση μετά από αρκετές μέρες θα προπονηθεί η ΑΕΚ σήμερα. Ο Ορμπελίν Πινέδα επέστρεψε από το Σικάγο και θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στις δύο τελευταίες προπονήσεις, σήμερα και αύριο, θα πάρει τις τελικές αποφάσεις του για την ενδεκάδα.

Ο Μεξικανός μέσος δύσκολα δεν θα είναι βασικός. Τρεις φορές φέτος έχει επιστρέψει από υπερατλαντικό ταξίδι και μόνο μία, στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν ξεκίνησε βασικός, με την «Ένωση» να χάνει αυτό το ματς (0-2). Έτσι όλα δείχνουν πως θα είναι στο αρχικό σχήμα, αλλά μένει να φανεί αν θα παίξει όλο το 90λεπτο, δεδομένου ότι ακολουθεί και το ματς με την Ράγιο Βαγεκάνο την Πέμπτη στη Μαδρίτη.

Από εκεί και πέρα, ο Μπαρνάμπας Βάργκα ανεβάζει συνεχώς στροφές και είναι στο χέρι του Σέρβου προπονητή αν θα τον βάλει από την αρχή, μετά τον τραυματισμό του στην ποδοκνημική. Η επιλογή αυτή μπορεί να επηρεάσει και τις υπόλοιπες της ενδεκάδας, αφού αν ο Ούγγρος μείνει στον πάγκο, μένει να φανεί αν θα ξεκινήσει ο Ζίνι (που συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες) ή θα προτιμηθεί ένας ακόμη μεσοεπιθετικός στη θέση του (Κοϊτά, Μάνταλος).

Η τετράδα στην άμυνα είναι δεδομένη, με Πένραϊς (τιμωρημένος ο Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα, ενώ στο κέντρο ο Μαρίν θα είναι στο πλευρό του Πινέδα και ο Γκατσίνοβιτς με τον Κοϊτά έχουν προβάδισμα, εφόσον ο Βάργκα παίξει μαζί με τον Γιόβιτς μπροστά.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

