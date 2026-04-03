Τσιτσιπάς: «Καλώς ή κακώς, επέλεξα το τένις από το τραγούδι» (video)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα συμμετάσχει στο Bastide UTS στο Νιμ της Γαλλίας και θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του τον Αντρέι Ρούμπλεφ, την Παρασκευή (03/04).

Λίγες ώρες πριν τον αγώνα, ο Έλληνας τενίστας ανέβασε ένα video στα social media, στο οποίο τον δείχνει να τραγουδάει το πασίγνωστο κομμάτι «Apologize» των One Republic και να δικαιολογεί γιατί επέλεξε το τένις από το τραγούδι. Ο δημοσιογράφος που ήταν μαζί του ενθουσιάστηκε με τη φωνή του και ανέφερε: «Το τένις δεν είναι το μόνο ταλέντο που έχεις Στέφανε».

Ο Τσιτσιπάς απάντησε με χιούμορ στον ρεπόρτερ: «Προσπαθώ! Το όνειρό μου ήταν να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision, αλλά η πορεία μου κάπως άλλαξε. Το Wimbledon ήταν το δεύτερο στη λίστα μου. Θα συνεχίσω μέχρι να τα καταφέρω!».

