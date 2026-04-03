Η ISX Financial και η PaidBy Επίσημοι Χορηγοί του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή

Με ισχυρή δυναμική και υψηλές φιλοδοξίες για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο κύπριος διακεκριμένος οδηγός Βλαδίμηρος Τζιωρτζής ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την κυπριακή εταιρεία ISX Financial και το καινοτόμο προϊόν της, PaidBy.

Η νέα αυτή χορηγική συνεργασία δίνει σημαντική ώθηση στην αγωνιστική πορεία του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR (EuroNASCAR Series), προσθέτοντας στο πλευρό του ένα δυναμικό και σύγχρονο συνεργάτη που δραστηριοποιείται στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Αρχής γενομένης από την πίστα της Βαλένθια, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR θα εκκινήσει το τριήμερο 17-19 Απριλίου, με τον κύπριο οδηγό να αγωνίζεται φέτος με τα χρώματα της ολλανδικής Race Planet. Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής μετέχει ανελλιπώς στη διοργάνωση από το 2020.

Σε δήλωσή του, ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής αναφέρει:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ISX Financial και την PaidBy για τη στήριξη και εμπιστοσύνη. Θα πορευτούμε μαζί στις μάχες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR. Αναμφίβολα η νέα συνεργασία με την PaidBy προσδίδει ακόμη περισσότερη ώθηση στο να πετύχουμε κάποια διάκριση το 2026, και γιατί όχι να ανεβάσουμε την κυπριακή σημαία στην κορυφή».

Από την πλευρά της ISX Financial, o κ. Ανδρέας Καράντζης - Chief Sales Officer, αναφέρει:

«Ως διαχρονικοί υποστηρικτές της αριστείας και της καινοτομίας, καλωσορίζουμε με ενθουσιασμό τη νέα συνεργασία μας με τον ταλαντούχο οδηγό Βλαδίμηρο Τζιωρτζή. Ως κυπριακό Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (Electronic Money Institution - EMI), είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στεκόμαστε δίπλα σε ένα αθλητή που εκπροσωπεί επάξια την Κύπρο στο εξωτερικό. Με τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή μοιραζόμαστε κοινές αξίες όπως η ασφάλεια, η τεχνολογία και η υψηλή απόδοση. Μέσα από την PaidBy® επιδιώκουμε να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που ξεχωρίζουν για την ταχύτητα και την αξιοπιστία τους, στοιχεία που χαρακτηρίζουν και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό».

Η συμφωνία χορηγίας Βλαδίμηρου Τζιωρτζή και PaidBy® σηματοδοτεί την αρχή μιας δυναμικής συνεργασίας με κοινό όραμα την επιτυχία σε διεθνές επίπεδο και βασίζεται σε κοινές αρχές, όπως η αξιοπιστία, η εξέλιξη, και η συνεχής επιδίωξη κορυφαίων επιδόσεων. Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής έχει θέσει υψηλούς στόχους για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, έχοντας στο πλευρό του στρατηγικούς συνεργάτες που ενισχύουν την προσπάθειά του για διακρίσεις.

Λίγα λόγια για την ISX Financial

Η ISX Financial λειτουργεί ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος και αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με έδρα την Κύπρο. Εξειδικεύεται σε σύγχρονες λύσεις πληρωμών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εξυπηρετώντας επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο. Είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ενώ συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (PSD2) για τις υπηρεσίες πληρωμών. Μέσω καινοτόμων προϊόντων, όπως η PaidBy, δίνει έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την τεχνολογία αιχμής. Στόχος της είναι να προσφέρει ευέλικτες και αποδοτικές λύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη των συνεργατών της.