Παπαδόπουλος: «Έχουμε ως μοναδικό στόχο τη νίκη στο ΓΣΠ»

Στον ΣΠΟΡ FM 95 και στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» μίλησε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος για όλα όσα αφορούν την ομάδα του.

Τα σημεία στα οποία στάθηκε περισσότερο:

Για το ματς με ΑΠΟΕΛ: «Έχουμε ως μοναδικό στόχο τη νίκη στο ΓΣΠ, κάθε παιχνίδι αυτός είναι ο στόχος για να μπορέσουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία. Επιστρέφουν οι Σανέ, Γκόλντσον και Κακουλλής, ενώ Νίκολιτς και Καλούλου θα είναι εκτός. Ο Καλούλου δεν θα προλάβει τη σεζόν φέτος είναι άτυχος γιατί προκρίθηκε και η εθνική του στο Μουντιάλ, ενώ και θα χάσει και μέρος της νέας σεζόν στο ξεκίνημα. Δεν είχαμε τα αποτελέσματα που θέλαμε και δικαιούμασταν σε κάποιους αγώνες, όμως απ’ τη στιγμή που παίζουμε καλά θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Από πέρσι έχουμε να κερδίσουμε στο ΓΣΠ, με την προϊστορία όμως δεν μπορείς να πεις και πολλά. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, δεν μετράει η προϊστορία γιατί αν μετρούσε ο Άρης δεν θα έπρεπε να κατεβαίνει στα παιχνίδια του. Πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα πιο σωστά για να πάρουμε το ζητούμενο».

Για Χαραλάμπους: «Δεν το αποκλείω να έχουμε κάποια πρόταση, αλλά τη δεδομένη στιγμή δεν έχουμε κάποια επίσημη πρόταση στα χέρια μας. Είναι λογικό να παρακολουθούν οι σκάουτερ παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Είμαστε χαρούμενοι που πέτυχε δύο γκολ με την εθνική. Ο Χάμπος σε όποια θέση και αν αγωνίζεται απέδειξε ότι είναι εξαιρετικός παίκτης και είναι λογικό να τον βλέπουν σκάουτερ».

Για τον Κάστανο και τις δηλώσεις του: «Δεν μας ανησυχεί η δήλωση Κάστανου. Δεν είναι παράνομο ο κάθε παίκτης να βάζει τον πήχη ψηλά. Δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι αποτρεπτικό για μας να τον κρατήσουμε, αλλά δεν το έχουμε ακουμπήσει αυτό το θέμα, όπως και άλλων παικτών που λήγουν τα συμβόλαια τους. Εμείς αυτό που κρατάμε είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης ότι είναι ικανοποιημένος στην ομάδα».