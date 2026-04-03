Κωνσταντίνου: «Το πρωτάθλημα το κρατάει με τα δύο χέρια η Ομόνοια »

Στον ΣΠΟΡ FM 95 και στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα.

Τα σημεία που στάθηκε περισσότερο:

«Δεν εξαρτάται από εμάς το παιχνίδι με τέτοια ατμόσφαιρα πως μπορείς να παίξεις παιχνίδι. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί. Δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ, σε αυτή τη φάση των αγώνων οι πιθανότητες είναι στο 50-50, δεν είναι καθοριστικό αλλά είναι σημαντικό και προετοιμαζόμαστε με αυτό τον τρόπο. Εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας να παίρνουμε βαθμούς για να πάρουμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος. Εγώ σας είπα από την αρχή ότι το πρωτάθλημα το κρατάει με τα δύο χέρια η Ομόνοια και από εκεί και πέρα θα γίνει μάχη για τη 2η και 3η θέση. Οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες είναι κοντινές, η διαφορά που κάνει την Ομόνοια και την έχει στην 1η θέση είναι η δυναμική της απ’ την αρχή του πρωταθλήματος».

Για το αγωνιστικό κομμάτι: «Παραμένει ερωτηματικό ο Βούρος. Εκτός είναι οι Λαμ και Κβίντα. Για τον Βούρο θα δείξει η προπόνηση η αυριανή για να δούμε αν θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Αμφίβολοι είναι οι Ντουοντού και Γιούσεφ, ο δεύτερος είναι πιο κοντά στην επιστροφή του».

Για τον κόσμο: «Θα έχει πολλή κόσμο, ελπίζουμε να μην επηρεάσουν οι συνθήκες την προσέλευση του κόσμου και θεωρώ ότι θα έχουμε μία πολύ καλή ατμόσφαιρα».

Για το fan day: «Πολλής κόσμος, είναι ικανοποιημένος με την παρουσία της ομάδας. Επανήλθε η πίστη και η ελπίδα στον κόσμο αυτό είναι το σημαντικό. Θεωρώ ότι φέτος μπήκαν οι βάσεις για να επιστρέψει στην κανονικότητα του ο Απόλλωνας».