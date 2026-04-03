Κωνσταντίνου: «Το πρωτάθλημα το κρατάει με τα δύο χέρια η Ομόνοια »

Στον ΣΠΟΡ FM 95 μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου

Στον ΣΠΟΡ FM 95 και στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα.

 

Τα σημεία που στάθηκε περισσότερο:

«Δεν εξαρτάται από εμάς το παιχνίδι με τέτοια ατμόσφαιρα πως μπορείς να παίξεις παιχνίδι. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί. Δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ, σε αυτή τη φάση των αγώνων οι πιθανότητες είναι στο 50-50, δεν είναι καθοριστικό αλλά είναι σημαντικό και προετοιμαζόμαστε με αυτό τον τρόπο. Εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας να παίρνουμε βαθμούς για να πάρουμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος. Εγώ σας είπα από την αρχή ότι το πρωτάθλημα το κρατάει με τα δύο χέρια η Ομόνοια και από εκεί και πέρα θα γίνει μάχη για τη 2η και 3η θέση. Οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες είναι κοντινές, η διαφορά που κάνει την Ομόνοια και την έχει στην 1η θέση είναι η δυναμική της απ’ την αρχή του πρωταθλήματος».

Για το αγωνιστικό κομμάτι: «Παραμένει ερωτηματικό ο Βούρος. Εκτός είναι οι Λαμ και Κβίντα. Για τον Βούρο θα δείξει η προπόνηση η αυριανή για να δούμε αν θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Αμφίβολοι είναι οι Ντουοντού και Γιούσεφ, ο δεύτερος είναι πιο κοντά στην επιστροφή του».

Για τον κόσμο: «Θα έχει πολλή κόσμο, ελπίζουμε να μην επηρεάσουν οι συνθήκες την προσέλευση του κόσμου και θεωρώ ότι θα έχουμε μία πολύ καλή ατμόσφαιρα».

Για το fan day: «Πολλής κόσμος, είναι ικανοποιημένος με την παρουσία της ομάδας. Επανήλθε η πίστη και η ελπίδα στον κόσμο αυτό είναι το σημαντικό. Θεωρώ ότι φέτος μπήκαν οι βάσεις για να επιστρέψει στην κανονικότητα του ο Απόλλωνας».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

