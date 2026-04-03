Ο Νεϊμάρ κατηγορείται ότι είναι μισογύνης στη Βραζιλία: «Η διαιτητής είχε περίοδο»

Ο Νεϊμάρ οδήγησε τη Σάντος στη νίκη με 2-0 επί της Ρέμο, αναδεικνυόμενος MVP, αλλά το παιχνίδι δεν έλειψε από ένταση και παράπονα για τη διαιτησία.

Ακούει τη λέξη «Μουντιάλ» και ο Νεϊμάρ φέρνει επανάσταση στη Βραζιλία. Πλήρως συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον μια πιθανή κλήση αξίζει ή όχι, ο Βραζιλιάνος συνεχίζει να λάμπει με τη Σάντος και δεν εγκαταλείπει την επιθυμία του να συμμετάσχει στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, αν και η σιλουέτα του εκτός γηπέδου θα μπορούσε να καταστρέψει το όνειρό του.

Το 'πρόβλημα' που θα έχει ο Κάρλο Αντσελότι είναι πιο σοβαρό από όσο φαίνεται. Γιατί ο Ιταλός τεχνικός, που αποφάσισε να μην καλέσει τον Νεϊμάρ στη διεθνή διακοπή των πρωταθλημάτων, συνεχίζει να αφήνει την πόρτα ανοιχτή, αναβάλλοντας μια απόφαση από την οποία θα εξαρτηθεί η σχέση του με τον Βραζιλιάνο αστέρα, ο οποίος φώναξε για μία κλήση στη «Σελεσάο».

Ωστόσο, ο Νεϊμάρ συνεχίζει να γίνεται πρώτο θέμα στον Τύπο. Η τελευταία διαμάχη ήρθε το βράδυ της Πέμπτης (2/4). Ο Νεϊμάρ οδήγησε σε νίκη τη Σάντος που αρχίζει να ξυπνά και να φεύγει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας στη Βραζιλία. Ο «Νεϊ» έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Τασιάνο με μια εντυπωσιακή σέντρα σε «στιλ Μέσι» και συμμετείχε και στο δεύτερο γκολ, παίρνοντας το βραβείο MVP του αγώνα.

Ωστόσο, δεν έλειψαν τα… παρατράγουδα. Ο Νεϊμάρ δέχτηκε σκληρό τάκλιν που ο διαιτητής δεν υπέδειξε, ενώ οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας τον προκάλεσαν με συνθήματα όπως «δεν θα πας στο Μουντιάλ». Παρά τις προκλήσεις, ο σταρ του Σάντος διατήρησε την ψυχραιμία του, αλλά διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή και δέχτηκε κίτρινη κάρτα, η οποία ήταν η τρίτη της σεζόν και θα τον αφήσει εκτός του επόμενου κρίσιμου αγώνα με τη Φλαμένγκο.

Μετά το ματς, ο Νεϊμάρ σχολίασε την απόφαση του διαιτητή Σάβιο Περέιρα Σάμπαιο αλλά και της βοηθού του, χρησιμοποιώντας μια φράση που θεωρείται σεξιστική στη Βραζιλία: «Η κάρτα είναι άδικη. Δέχτηκα μια πολύ σκληρή επέμβαση στο τέλος του ματς, περιττή. Δεν ήταν η πρώτη, η τρίτη ή η τέταρτη φορά. Διαμαρτυρήθηκα και πήρα κίτρινη. Αλλά ο Σάβιο είναι έτσι, ‘acordou de Chico’ και ήρθε στον αγώνα έτσι».

Η έκφραση «acordou de Chico» σημαίνει κυριολεκτικά «σηκώθηκε στραβά» ή «είχε κακή μέρα», αλλά στη Βραζιλία χρησιμοποιείται με υποτιμητικό τρόπο για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της περιόδου τους, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο Νεϊμάρ συνέχισε: «Θέλει να είναι το αστέρι του αγώνα, δεν σέβεται τους συμπαίκτες, δεν θέλει να μιλήσει, θέλει να ελέγχει τα πάντα. Πρέπει να μάθει να το χειρίζεται. Είναι έλλειψη σεβασμού. Παρ’ όλα αυτά, είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα μου και αυτό έχει σημασία. Κάνω τη δουλειά μου, είμαι ευχαριστημένος με τους τρεις βαθμούς».

