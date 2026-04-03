Ο ενδοιασμός του Μαρτίνς

Έτσι το μυαλό είναι στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά του κυπέλλου με αντίπαλο της Πάφος FC την προσεχή Τετάρτη (08/04) στο «Αλφαμέγα» και θα προσπαθήσει να γείρει την πλάστιγγα προς το μέρος της.

Ο ενδοιασμός του προπονητή των γαλαζοκιτρίνων Ούγκο Μαρτίνς έχει να κάνει με το κατά πόσο θα χρησιμοποιήσει βασική ενδεκάδα στο αυριανό (18:00) εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου ή θα προφυλάξει παίκτες. Δεδομένα εκτός θα είναι ο Μιλοσάβλιεβιτς λόγω καρτών, ενώ ενδεχομένως να δοκιμάσει πρόσωπα στην επίθεση ο Πορτογάλος τεχνικός, αφού από την Τετάρτη το βράδυ (01/04), εκτός επιλογών είναι πλέον ο Λέο Νατέλ, που μεταγράφηκε στην Ορνταμπάσι.

Ναι μεν η ΑΕΛ αποδυναμώνεται αγωνιστικά, αλλά από αυτή την κίνηση έβαλε στα ταμεία της ένα ποσό, που σύμφωνα με τα ενδότερα της ομάδας, ξεπερνά το μισό εκατομμύριο.