Ο ενδοιασμός του Μαρτίνς
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
Δημοσιευτηκε:
Μπορεί η ΑΕΛ να μην ξεμπέρδεψε με τα όποια σενάρια που έχουν να κάνουν με τον υποβιβασμό, όμως έχει άνεση οκτώ βαθμών από τη 12η θέση και ουσιαστικά δεν ανησυχεί.
Έτσι το μυαλό είναι στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά του κυπέλλου με αντίπαλο της Πάφος FC την προσεχή Τετάρτη (08/04) στο «Αλφαμέγα» και θα προσπαθήσει να γείρει την πλάστιγγα προς το μέρος της.
Ο ενδοιασμός του προπονητή των γαλαζοκιτρίνων Ούγκο Μαρτίνς έχει να κάνει με το κατά πόσο θα χρησιμοποιήσει βασική ενδεκάδα στο αυριανό (18:00) εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου ή θα προφυλάξει παίκτες. Δεδομένα εκτός θα είναι ο Μιλοσάβλιεβιτς λόγω καρτών, ενώ ενδεχομένως να δοκιμάσει πρόσωπα στην επίθεση ο Πορτογάλος τεχνικός, αφού από την Τετάρτη το βράδυ (01/04), εκτός επιλογών είναι πλέον ο Λέο Νατέλ, που μεταγράφηκε στην Ορνταμπάσι.
Ναι μεν η ΑΕΛ αποδυναμώνεται αγωνιστικά, αλλά από αυτή την κίνηση έβαλε στα ταμεία της ένα ποσό, που σύμφωνα με τα ενδότερα της ομάδας, ξεπερνά το μισό εκατομμύριο.