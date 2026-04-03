Δημητρίου: «Το παιχνίδι απέναντι στον Απόλλωνα είναι το πιο σημαντικό μέχρι το επόμενο»

Στον ΣΠΟΡ FM 95 και στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα.

Δείτε αναλυτικά τα όσα είπε:

 

Για τα επίπεδα σκόνης και το αν υπάρχει ενημέρωση στην ομάδα: «Ευτυχώς που δεν έχει παιχνίδια σήμερα. Προσπαθούμε όσο πιο ανέμακτα γίνεται να κάνουμε την προετοιμασία μας.»

Για το παιχνίδι της Κυριακής: «Παίζουμε με την ομάδα που μας καταδιώκει. Ξεκινήσαμε καλά τα πλέι οφ, πήραμε ανάσες, ξεκουραζόμαστε και πλέον, όντας συγκεντρωμένοι, θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, δουλεύουμε πάνω στη δική μας ομάδα και ελπίζουμε στο τέλος να πάρουμε το τρίποντο.»

Για τη μάχη των στόχων: «Από την αρχή που μπήκαμε στα πλέι οφ, ξέραμε ότι κάθε παιχνίδι θα είναι εξίσου δύσκολο. Το παιχνίδι απέναντι στον Απόλλωνα είναι το πιο σημαντικό μέχρι το επόμενο.»

Για τα νεότερα του Αμίν: «Καταρχάς να τον συγχαρούμε. Θα είναι ο εκπρόσωπος της ομάδας μας στο Μουντιάλ. Επέστρεψε σήμερα στην Κύπρο, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να δούμε τη σοβαρότητα του θέματος. Αναμένουμε την κατάστασή του, θα είναι εκτός από το παιχνίδι.»

Για τους τραυματίες του προηγούμενου διαστήματος: «Μιραμόν, Ναούμ και Σουάρες επέστρεψαν και προπονούνται κανονικά. Ο Μιραμόν είναι σε καλύτερο βαθμό, όμως περιμένουμε από την τεχνική ηγεσία το πότε θα πάρουν αγωνιστικά λεπτά. Εκτός, όπως ξέρετε, παραμένουν οι δύο άτυχοι της σεζόν. Ο Καμπρέρα δεν έχει ακόμη κάνει την επέμβαση, καθώς έπρεπε να περάσουν δύο εβδομάδες. Για τον Τσακών επίσης, τον περιμένουμε από τη νέα σεζόν.»

Για τον κόσμο: «Είναι ζήτημα χρόνου το sold out.»

 

