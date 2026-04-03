Έμειναν στο γυμναστήριο οι παίκτες του Απόλλωνα

Οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα συγκεντρώθηκαν κανονικά στο Κολόσσι όμως δεν πραγματοποίησαν το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης.

Όπως σημείωσε ο Φανούριος Κωνσταντίνου μιλώντας στο ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0, οι παίκτες της ομάδας της Λεμεσού, παρέμειναν στο γυμναστήριο και δεν βγήκαν στο γήπεδο.

Η σκόνη στην ατμόσφαιρα είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα και προφανώς αυτό εμποδίζει τους ποδοσφαιριστές να κάνουν το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης.

Εδώ που τα λέμε, δυσκολεύεται κανείς να περπατήσει στον δρόμο, πόσο μάλλον να ασκηθεί.