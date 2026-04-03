Την… βρίσκει με την Πάφο

Το διάστημα της διακοπής βρέθηκε στις υποχρεώσεις της Εθνικής του και σαφώς οι μέρες δούλεψαν υπέρ του, ώστε να πάρει εκ νέου τα πάνω του, μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στο πρόσφατο παρελθόν. Εξάλλου, ο Σεμέδο παίζει απέναντι και σε μια ομάδα που πλήγωσε αρκετές φορές. Στα τρία χρόνια που βρίσκεται στο «τριφύλλι», ο 31χρονος σκόραρε οκτώ γκολ κόντρα στην Πάφο. Την περίοδο 2023-24 διαμόρφωσε το 2-0 για την 8η αγωνιστική, ενώ την επόμενη σεζόν ισοφάρισε (1-1) στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ για τους «16» του Conference League. Παράλληλα, για την 7η αγωνιστική των πλέι οφ σκόραρε τα δύο από τα τρία γκολ των πρασίνων (3-0).

Τέλος, όσον αφορά στην τρέχουσα σεζόν, «πλήγωσε» τους γαλάζιους τέσσερις (!) φορές. Τον πρώτο γύρο ισοφάρισε στη νίκη με 2-1, ενώ στην 21η αγωνιστική πέτυχε τα τρία από τα τέσσερα γκολ στο «Στέλιος Κυριακίδης» (4-2).