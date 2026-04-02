ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Βάργκα και «γεμάτο» ρόστερ στο Καραϊσκάκη για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε φουλ ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει η ΑΕΚ ενόψει της πρεμιέρας των playoffs της Stoiximan Super League απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Μάρκο Νίκολιτς να βλέπει τα προβλήματα να μειώνονται αισθητά.

Το σημαντικότερο νέο αφορά τον Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων, αφήνοντας πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Ο Ούγγρος φορ αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Νίκολιτς για το ντέρμπι, με σοβαρές πιθανότητες ακόμη και για συμμετοχή στο βασικό σχήμα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να συνθέσει επιθετικό δίδυμο με τον Λούκα Γιόβιτς, σε μια επιλογή που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Η εικόνα στα Σπάτα είναι σαφώς βελτιωμένη, καθώς οι διεθνείς επιστρέφουν χωρίς προβλήματα και τίθενται άμεσα στη διάθεση του προπονητή τους.

Μοναδική εκκρεμότητα αποτελεί η άφιξη του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος αναμένεται τελευταίος στην Αθήνα, ωστόσο δεν υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του.

Ουσιαστικά, για πρώτη φορά μετά από αρκετές εβδομάδες, η ΑΕΚ θα έχει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους, κάτι που δίνει σημαντικές επιλογές στον Νίκολιτς.

Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αποτελεί κομβικό σημείο για τη συνέχεια, με την ΑΕΚ να θέλει να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα και να στείλει μήνυμα στη μάχη του τίτλου.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη