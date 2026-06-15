Επίσημη η εποχή Σάρι στην Αταλάντα!

Σε νέα εποχή περνά από το μεσημέρι της Δευτέρας (15/06) η Αταλάντα, με τον ιταλικό σύλλογο να ανακοινώνει την πρόσληψη του Μαουρίτσιο Σάρι!

Έπειτα από μία σεζόν στο «τιμόνι» της Λάτσιο, ο 67χρονος Ιταλός τεχνικός αναλαμβάνει τις τύχες των «μπεργκαμάσκι» υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο πολύπειρος προπονητής αντικαθιστά τον Ραφαέλε Παλαντίνο στην τεχνική ηγεσία της Αταλάντα, με στόχο να επαναφέρει τον σύλλογο στην ελίτ του ιταλικού πρωταθλήματος και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά από μια μέτρια χρονιά όπου τερμάτισε 7η στη Serie A.