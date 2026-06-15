Σπανούλης: «Ο Άρης δεν θα είναι πυροτέχνημα - Θέλουμε να χτίσουμε κάτι που θα αντέξει στον χρόνο»

Η νέα εποχή του Άρη στο μπάσκετ ξεκίνησε και επίσημα με την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, με τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για το όραμα και τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο νέος τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» στάθηκε στη βαριά ιστορία του συλλόγου, αλλά και στην ανάγκη να δημιουργηθεί κάτι σταθερό και διαχρονικό, χωρίς βιαστικές κινήσεις και εύκολες υποσχέσεις.

Ο Σπανούλης ευχαρίστησε την ιδιοκτησία για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Νίκο Ζήση, τονίζοντας πως η παρουσία του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη:

«Είναι πολύ ωραίο που βλέπω τόσο κόσμο εδώ, σε μια τόσο μπασκετική ομάδα και με τόσο μπασκετικούς ανθρώπους. Η υποδοχή του κόσμου ήταν κάτι εντυπωσιακό, τους ευχαριστώ. Δεν την εκλαμβάνω μόνο προς εμένα, αλλά ως μια αρχή νέας προσπάθειας που γίνεται από τον οργανισμό του Άρη. Ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος μπασκετικός σύλλογος, το γνωρίζουμε όλοι. Είναι η ομάδα που έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και ενέπνευσε πολλές γενιές. Θέλω να ευχαριστήσω την ιδιοκτησία για την εμπιστοσύνη και την πίστη και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου.

Χαίρομαι που θα αποτελέσω κομμάτι αυτής της νέας ομάδας. Για να χτίσεις κάτι σε γερές βάσεις και με διάρκεια χρειάζεσαι ανθρώπους που έχουν τον ίδιο στόχο, τις ίδιες αξίες και θα πορευτούν μαζί σου με την ίδια διάθεση. Αυτό το έχω εδώ. Κυρίως με τον Νίκο, αλλά και με την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας. Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια ή να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, μου αρέσει να μιλάω με πράξεις. Ξέρω πολύ καλά το μπάσκετ, είναι η ζωή μου, το μικρόβιό μου, αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου. Και ξέρω ότι δεν σου χαρίζεται τίποτα. Πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ, να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Θέλω να χτίσουμε μια ομάδα που δεν θα είναι πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη».

Ο Έλληνας τεχνικός ξεκαθάρισε ότι δεν συνηθίζει να δίνει μεγάλες υποσχέσεις, προτιμώντας να μιλά μέσα από τη δουλειά και τα αποτελέσματα. Όπως τόνισε, η επιτυχία έρχεται μόνο μέσα από πειθαρχία, συνέπεια, προσήλωση στο πλάνο και καθημερινή προσπάθεια.

Σε ερώτηση για το αν αισθάνεται πίεση αναλαμβάνοντας έναν τόσο ιστορικό σύλλογο, ο Σπανούλης ήταν κατηγορηματικός:

«Δεν νιώθω καμία πίεση, κανένα βάρος. Μόνο δέος. Όταν μπαίνεις σε ένα γήπεδο που έφερε το μπάσκετ στα σπίτια μας, έχοντας τόσο μεγάλους παίκτες όπως ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, η μεγάλη ομάδα των 80’s, σε πιάνει δέος. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτούς. Δεν νιώθω καμία πίεση, κίνητρο υπάρχει, μαζί με πλάνο και όραμα γι’ αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Δεν μου αρέσουν ούτε τα λόγια ή όχι. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν αν οι ομάδες μου παίζουν για τρόπαια ή μόνο για να παίζουν. Το να μιλάμε για τρόπαια δεν θα κάνει καλό, όλοι ξέρουμε για ποιον λόγο ήρθα εδώ, για ποιον λόγο χτίζεται ο Άρης. Πιστεύω το πιο σημαντικό είναι να χτιστεί κάτι με συνέπεια, σε γερές βάσεις, να μην είναι πυροτέχνημα και να κάνει τον κόσμο περήφανο για αυτό που βλέπει».