Ομόνοια: Επιστροφή Stoiximan μετά από τρία χρόνια και Adidas μετά από 15!

Με νέο χορηγό θα πορευθεί η Ομόνοια για τα επόμενα χρόνια. Οι πράσινοι, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Δευτέρας (15/06) θα παρουσιάσει τη Stoiximan.

Oυσιαστικά, οι δυο πλευρές θα συνεργαστούν ξανά, καθώς η Stoiximan επιστρέφει ως μεγάλος χορηγός μετά από τρία χρόνια. Παράλληλα, οι πράσινοι θα ανακοινώσουν και την Adidas ως η νέα εταιρεία ένδυσης.

Στην εκδήλωση βρίσκεται και ο Τζέιντεν Μοντνόρ που πρόσφατα ανακοινώθηκε από τους πρωταθλητές.

Η ανακοίνωση για Stoiximan:

Η Stoiximan Cyprus, η κορυφαία εταιρεία online gaming και αθλητικού στοιχήματος στην Κύπρο, και η ΟΜΟΝΟΙΑ ανακοινώνουν τη σύναψη νέας στρατηγικής συνεργασίας, με τη Stoiximan να αναλαμβάνει τον ρόλο του Μεγάλου Χορηγού του Συλλόγου για την περίοδο 2026-2029, με δικαίωμα ανανέωσης της συνεργασίας μέχρι το 2031.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη σχέση των δύο οργανισμών, οι οποίοι είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία και κατά την περίοδο 2021-2023, που συνέπεσε με σημαντικές αγωνιστικές επιτυχίες για την ΟΜΟΝΟΙΑ. Η κοινή αυτή πορεία θεμελιώθηκε πάνω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον επαγγελματισμό και το κοινό όραμα για συνεχή εξέλιξη. Σήμερα, οι δύο πλευρές ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με στόχο να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερη αξία για τον αθλητισμό, τους φιλάθλους και την κοινωνία.

O Άγγελος Χοντουλίδης General Manager της Stoiximan Κύπρου δήλωσε: «Η ανανέωση της συνεργασίας μας με την ΟΜΟΝΟΙΑ αποτελεί μια στρατηγική επιλογή που αντανακλά τη διαχρονική μας δέσμευση να στηρίζουμε οργανισμούς με ισχυρή παρουσία, ξεκάθαρο όραμα και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιστρέφουμε ως Μεγάλος Χορηγός και ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε μαζί νέες εμπειρίες και πρωτοβουλίες με αξία για τους φιλάθλους και την κοινωνία».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Stoiximan θα έχει αποκλειστική παρουσία στην αγωνιστική φανέλα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, καθώς και σε ολόκληρο τον προπονητικό ρουχισμό της ομάδας και του τεχνικού επιτελείου. Παράλληλα, η παρουσία της Stoiximan θα είναι ακόμη πιο έντονη τις ημέρες των αγώνων στο στάδιο ΓΣΠ, μέσα από μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων ενεργειών, διαδραστικών εμπειριών και εκπλήξεων που θα ενισχύουν τη συνολική εμπειρία των φιλάθλων και θα φέρνουν ακόμη πιο κοντά την ομάδα με τον κόσμο της. Η συνεργασία επεκτείνεται σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας και προβολής, το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικές ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου, καθημερινή παρουσία στο επίσημο τηλεοπτικό κανάλι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, καθώς και ειδικές branded δράσεις μέσω της επίσημης εφαρμογής της ομάδας.

Σημαντικό μέρος της συνεργασίας αφορά και τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών φιλοξενίας και ψυχαγωγίας για συνεργάτες και πελάτες της Stoiximan. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η παραχώρηση VIP σουίτας, εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας, καθώς και η διοργάνωση ειδικών ημερών εμπειρίας στο στάδιο και το προπονητικό κέντρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Οι δύο πλευρές θα ενώσουν επίσης τις δυνάμεις τους στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς, μέσα από τη στρατηγική σύμπραξη των προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης της Stoiximan, της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του Ιδρύματος του Συλλόγου, με στόχο την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών που θα έχουν ουσιαστικό και διαχρονικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Από πλευράς ΟΜΟΝΟΙΑΣ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Παύλος Φωκάς, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε ξανά την Stoiximan στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ως Μεγάλο Χορηγό. Η συνεργασία μας κατά την περίοδο 2021-2023 αναπτύχθηκε πάνω σε ισχυρές βάσεις εμπιστοσύνης, επαγγελματισμού και κοινού οράματος, στοιχεία που μας οδήγησαν σήμερα σε αυτό το δεύτερο κεφάλαιο της κοινής μας πορείας. Πιστεύουμε ότι η νέα αυτή συνεργασία θα είναι ακόμη πιο δυναμική και μακροχρόνια με αμοιβαία οφέλη, συμβάλλοντας στην επίτευξη των υψηλών αγωνιστικών μας στόχων και στην ενίσχυση της εμπειρίας των φιλάθλων μας».

Η νέα στρατηγική συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Stoiximan και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην αριστεία, την καινοτομία, την κοινωνική προσφορά και τη διαρκή εξέλιξη. Με κοινό όραμα και μακροπρόθεσμη προοπτική, οι δύο οργανισμοί θέτουν τις βάσεις για μια δυναμική πορεία που φιλοδοξεί να δημιουργήσει αξία εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων τα επόμενα χρόνια.

Μέσα από καινοτόμες λειτουργίες, αυστηρά πρότυπα ασφαλείας και κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών, η Stoiximan συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο του διαδικτυακού στοιχηματισμού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υπεύθυνου και αξιόπιστου παιχνιδιού.

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Η ανακοίνωση για Adidas:

Η ΟΜΟΝΟΙΑ και η ADIDAS ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους σε αποψινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Rebuke Lounge, με την ADIDAS να αποτελεί τον νέο συνεργάτη αθλητικής ένδυσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, έχοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία της 11TeamSports.

Αυτή θα είναι η δεύτερη χρονική περίοδος κατά την οποία ΟΜΟΝΟΙΑ και ADIDAS συνεργάζονται, καθώς είχε προηγηθεί η διετία 2010-2012 που συνοδεύτηκε και με τρεις κατακτήσεις τίτλων για το «τριφύλλι».

Η φήμη και η παγκόσμια παρουσία της ADIDAS καθιστούν περιττές τις ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς πρόκειται για ένα από τα κορυφαία αθλητικά brands διεθνώς, με συνεργασίες που περιλαμβάνουν κορυφαίες εθνικές ομάδες, συλλόγους και αθλητές παγκόσμιας εμβέλειας.

Με την έναρξη της συνεργασίας ο πήχης τέθηκε ψηλά καθώς η ADIDAS έχει σχεδιάσει και δημιουργήσει για την ΟΜΟΝΟΙΑ υπέροχες αγωνιστικές εμφανίσεις για τη σεζόν 2026-27, οι οποίες θα ενθουσιάσουν τον κόσμο της ομάδας, την τεχνική ηγεσία και τους ποδοσφαιριστές της.

Οι νέες εμφανίσεις είναι κατασκευασμένες με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία της ADIDAS, συνδυάζοντας άψογα την αισθητική με τη λειτουργικότητα. Παράλληλα με τον εντυπωσιακό σχεδιασμό τους, προσφέρουν στους αθλητές τη μέγιστη δυνατή άνεση, απόδοση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια των αγώνων, ανταποκρινόμενες στα υψηλότερα πρότυπα του σύγχρονου επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Επίσης, η ΟΜΟΝΟΙΑ θα απολαμβάνει πλήρη γκάμα σε ρουχισμό ADIDAS για προπόνηση και αποστολή ξενοδοχείου για την ανδρική ομάδα και την Ακαδημία, όπως και μεγάλη συλλογή ρούχων που σύντομα θα διατίθενται στα καταστήματα της Green Boutique σε Λευκωσία, Λεμεσό και online.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Παύλος Φωκάς, ανέφερε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που σήμερα ανακοινώνουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με την ADIDAS, η οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Η συμφωνία με την ADIDAS είναι η κορυφαία που έχει επιτύχει η ΟΜΟΝΟΙΑ με χορηγό αθλητικής ένδυσης. Το γεγονός ότι μια εταιρία του μεγέθους της ADIDAS, που είναι κορυφαία στον κλάδο της, επιλέγει να συμπορευθεί μαζί μας, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε εντός και εκτός γηπέδων. Ευχή και προσδοκία όλων μας είναι αυτή η κοινή πορεία να συνδυαστεί με νέες επιτυχίες, κατακτήσεις τίτλων και σημαντικές διακρίσεις – όπως έγινε και τη διετία 2010-2012 όταν είχαμε συνεργαστεί ξανά – σηματοδοτώντας την απαρχή μιας νέας, μακρόχρονης και ιδιαίτερα επιτυχημένης συνεργασίας προς όφελος όλων μας».

Από την πλευρά της 11teamsports, για την συνεργασία με την Adidas, ο υπεύθυνος Pro Clubs Δημήτρης Λαγός δήλωσε: «Στην 11teamsports είμαστε χαρούμενοι που η ADIDAS και η ΟΜΟΝΟΙΑ συναντιούνται ξανά μετά από αρκετά χρόνια και που έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί ένα πολλά υποσχόμενο νέο κεφάλαιο.Από τις πρώτες συζητήσεις που είχαμε με τους ανθρώπους της ομάδας καταλάβαμε ότι απέναντί μας έχουμε έναν οργανισμό με ξεκάθαρη ταυτότητα, υψηλές φιλοδοξίες και έναν κόσμο που βρίσκεται πάντα δίπλα στην ομάδα. Πιστεύουμε ότι κάθε σύλλογος που θέτει τους φιλάθλους του στο επίκεντρο έχει ήδη κάνει το μεγαλύτερο βήμα προς την επιτυχία. Στην περίπτωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όμως, είναι φανερό ότι οι φιλοδοξίες δεν σταματούν εκεί. Ο πήχης τίθεται διαρκώς ψηλότερα και αυτή η επιδίωξη εξέλιξης είναι κάτι που συμμεριζόμαστε. Η ΟΜΟΝΟΙΑ έχει ξεχωριστή θέση στο κυπριακό ποδόσφαιρο και για εμάς αποτελεί χαρά, αλλά και τιμή, να συμβάλουμε με το δικό μας τρόπο στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του συλλόγου.Ανυπομονούμε να δούμε τους ποδοσφαιριστές να φορούν τις νέες εμφανίσεις στο γήπεδο, αλλά και τον κόσμο της ομάδας να αγκαλιάζει τις φανέλες και τις συλλογές που δημιουργήθηκαν για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον σύλλογο και τους ανθρώπους του για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Ευχόμαστε η νέα αυτή συνεργασία να συνδυαστεί με επιτυχίες και να δημιουργήσει όμορφες αναμνήσεις».

Με τη νέα στρατηγική συνεργασία ΟΜΟΝΟΙΑ και ADIDAS επιθυμούν να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη κοινή πορεία εντός και εκτός γηπέδου.





