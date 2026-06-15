Σκέψεις για απόλυση του προπονητή μετά τη βαριά ήττα από τη Σουηδία

Καταιγιστικές φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις στην Τυνησία, μετά την σοκαριστική ήττα της ομάδας με το βαρύ 5-1 από τη Σουηδία, στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026, το οποίο πραγματοποιείται στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η βαριά αυτή ήττα από τους Σκανδιναβούς έχει ρίξει με την πλάτη στον τοίχο τον προπονητή της ομάδας, Σαμπρί Λαμουσί, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας σκέφτεται πολύ σοβαρά να τον απολύσει άμεσα, με την ελπίδα η Τυνησία να βρει τα πατήματα της και να καταφέρει να περάσει από τον 6ο όμιλο στον οποίο και βρίσκεται μαζί με τις Ιαπωνία και Ολλανδία.

Ακόμη η απόφαση αυτή δεν είναι επίσημη, ωστόσο σύμφωνα με Μέσα της χώρα θα γίνει μία συνάντηση με σκοπό να αποφασιστεί το μέλλον του Λαμουσί και το αν θα βρίσκεται αυτός στην άκρη του πάγκο στο επερχόμενο παιχνίδι της Τυνησία, με αντίπαλο την Ιαπωνία (21/06, 07:00).