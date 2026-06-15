Στον πάγκο οι Σεμέδο και Ροντρίγκες

Στον πάγκο βρίσκονται δυο... από τους δικούς μας, στον αγώνα που θα δώσει το Πράσινο Ακρωτήρι απέναντι στην Ισπανία, για τον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο λόγος για τον πρώην παίκτης της Ομόνοιας, Γουίλι Σεμέδο, και τον Γκάρι Ροντρίγκες του Απόλλωνα που δεν συμπεριλήφθηκαν στις αρχικές επιλογές.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες:

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν, Πέδρι, Φεράν, Γκάβι, Ογιαρθάμπαλ.

Πράσινο Ακρωτήρι (Μπουμπίστα): Βοσίνια - Πίνα, Μπόργκες, Λόπες, Σ. Καμπράλ - Αρκάνχο, Λενίνι - Μέντες, Μοντέιρο, Ζ. Καμπράλ - Ντα Κόστα.