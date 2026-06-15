ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον πάγκο οι Σεμέδο και Ροντρίγκες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στον πάγκο οι Σεμέδο και Ροντρίγκες

Για τον αγώνα που θα δώσει το Πράσινο Ακρωτήρι με την Ισπανία

Στον πάγκο βρίσκονται δυο... από τους δικούς μας, στον αγώνα που θα δώσει το Πράσινο Ακρωτήρι απέναντι στην Ισπανία, για τον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο λόγος για τον πρώην παίκτης της Ομόνοιας, Γουίλι Σεμέδο, και τον Γκάρι Ροντρίγκες του Απόλλωνα που δεν συμπεριλήφθηκαν στις αρχικές επιλογές.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες:

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν, Πέδρι, Φεράν, Γκάβι, Ογιαρθάμπαλ.

Πράσινο Ακρωτήρι (Μπουμπίστα): Βοσίνια - Πίνα, Μπόργκες, Λόπες, Σ. Καμπράλ - Αρκάνχο, Λενίνι - Μέντες, Μοντέιρο, Ζ. Καμπράλ - Ντα Κόστα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣWorld Cup 2026ΑΠΟΛΛΩΝΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Tέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό!

EUROLEAGUE

|

Category image

Στον πάγκο οι Σεμέδο και Ροντρίγκες

World Cup 2026

|

Category image

Εξετάζεται από την Ομόνοια ο Χόρντουρ Μάγκνουσον

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επίσημη η εποχή Σάρι στην Αταλάντα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοβαρεύουν τα σενάρια για Σέλτικς και Γιάννη: Εμπλέκουν τους Κλίπερς σε τριπλή ανταλλαγή

NBA

|

Category image

Ήττα στις λεπτομέρειες και πρόωρος αποκλεισμός για τη Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Ραντεβού Γιαννακόπουλου με Αταμάν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

To respect του Χάρη Φωτίου στις δύο ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για Λαΐφη!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Εξέλιξη με Βούρο στον Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σκέψεις για απόλυση του προπονητή μετά τη βαριά ήττα από τη Σουηδία

World Cup 2026

|

Category image

Εμπαπέ: «Να γίνω πρόεδρος της Γαλλίας; Με μισούν ήδη πολύ…»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επίσημο του Λαΐφη στον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σπανούλης: «Ο Άρης δεν θα είναι πυροτέχνημα - Θέλουμε να χτίσουμε κάτι που θα αντέξει στον χρόνο»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όταν ο Κουκουρέγια δήλωνε «καλύτερα… καραφλός, παρά στη Ρεάλ»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κρίσιμη εβδομάδα για προπονητή στον Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη