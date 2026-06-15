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Επίσημο του Λαΐφη στον ΑΠΟΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημο του Λαΐφη στον ΑΠΟΕΛ!

Οι γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του αρχηγού τους

Για πάντα στον ΑΠΟΕΛ ο Κωνσταντίνο Λαΐφης.

Η ανακοίνωση: 

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Λαΐφη μέχρι τον Μάιο του 2029.Η απόφαση για την ανανέωση της συνεργασίας μας με τον Κωνσταντίνο αποτελεί αναγνώριση της ποιότητας, της προσφοράς, του επαγγελματισμού και της ικανότητάς του να αποτελέσει έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή για την ομάδα μας τα επόμενα χρόνια.Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, με τη συνέπεια, το ήθος και την αγωνιστική του παρουσία, αποτελεί πρότυπο για κάθε Κύπριο ποδοσφαιριστή και εκφράζει τις αξίες που πρεσβεύει ο ΑΠΟΕΛ.Η οικογένεια του ΑΠΟΕΛ εύχεται στον Κωνσταντίνο να συνεχίσει να προσφέρει με το ίδιο πάθος και αφοσίωση, κατακτώντας τίτλους με την ομάδα μας και συμβάλλοντας σε νέες μεγάλες ευρωπαϊκές διακρίσεις.Συνεχίζουμε μαζί, με στόχο νέες επιτυχίες.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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ΑΠΟΕΛ

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