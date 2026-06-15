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ΦΩΤΟ: Οι νέες εμφανίσεις της Ομόνοιας

ΓΗΠΕΔΟ

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ΦΩΤΟ: Οι νέες εμφανίσεις της Ομόνοιας

Οι στολές που θα φορέσουν τη νέα χρονιά οι πρωταθλητές

Αποκαλυπτήρια από την Ομόνοια!

Η διοίκηση των πρασίνων παρουσίαζε την επίσημη εμφάνιση της ποδοσφαιρικής ομάδας, ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε παραλιακό εστιατόριο στη Λάρνακα, υπό την παρουσία του Σταύρου Παπασταύρου, παρουσιάστηκαν οι εμφανίσεις και οι νέοι χορηγοί της ομάδας (διαβάστε ΕΔΩ σχετικά).

Στις νέες εμφανίσεις φόρεσαν το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Μοντνόρ, ο τερματοφύλακας Παντελή και ο Χρίστου 

 

 

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