Ήττα στις λεπτομέρειες και πρόωρος αποκλεισμός για τη Σάκκαρη

Το Nottingham Open αποχαιρέτησε από τον πρώτο γύρο η Μαρία Σάκκαρη.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (15/06) η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια γνώρισε τον αποκλεισμό στην πρεμιέρα της στο WTA 250 τουρνουά της Αγγλίας, χάνοντας με ανατροπή 2-1 σετ από την Κινγουέν Ζενγκ (4-6, 7-6, 6-4) μετά από 2 ώρες και 44 λεπτά αγώνα.

Η Μαρία που βρίσκεται στο Νο. 41 του κόσμου, έχασε στις λεπτομέρειες τα δύο τελευταία σετ μετά από μια σπουδαία μάχη με την 23χρονη Κινέζα (Νο. 160). Χαρακτηριστικό ήταν πως σε σύνολο 23 γκέιμς στο δεύτερο και τρίτο σετ, μόνο ένα χάθηκε, εκείνο για τη Σάκκαρη στο φινάλε του ματς.

Έτσι λοιπόν πήρε... παράταση η πρώτη φετινή νίκη της Ελληνίδας στο γρασίδι, καθώς, πριν από μία εβδομάδα είχε αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο τουWTA 500 HSBC Championships του Λονδίνου.