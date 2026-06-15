Ραντεβού Γιαννακόπουλου με Αταμάν

Άμεσα, πιθανώς και μέσα στη μέρα, θα υπάρχουν οριστικές εξελίξεις για το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Επίκειται συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργκίν Αταμάν, στην οποία και θα ληφθεί η απόφαση για το μέλλον του Τούρκου προπονητή.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ σέβεται κι εκτιμά τον Τούρκο προπονητή για την προσφορά του και προτού υπάρξει η οποιαδήποτε ανακοίνωση θέλει να μιλήσει μαζί του. Το επικρατέστερο σενάριο, πάντως, όσο απρόβλεπτος κι αν είναι ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, είναι οι δύο πλευρές να χωρίσουν τους δρόμους τους.

Ο ίδιος ο Τούρκος προπονητής, άλλωστε, είχε δηλώσει μέσα στη σεζόν πως θα φύγει αν η ομάδα του δεν πάρει το πρωτάθλημα ή την Ευρωλίγκα. Παράλληλα, η ομιλία του στα αποδυτήρια και η γλώσσα του σώματος τις τελευταίες ημέρες υποδηλώνουν πως η αποχώρησή του είναι προ των πυλών.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει άμεσα, ει δυνατόν και εντός της τρέχουσας εβδομάδας, το θέμα του διαδόχου. Είναι κοινό μυστικό πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί τον διακαή πόθο των «πράσινων» και η διοίκηση θα του προσφέρει ό,τι ζητήσει για να αναλάβει. Από μπάτζετ μέχρι πλήρη ελευθερία αποφάσεων για ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό τμήμα.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε θέσει τον Ιούνιο ως ορόσημο για τις αποφάσεις για το μέλλον του και ασφαλώς η επιλογή του Παναθηναϊκού είναι με διαφορά η καλύτερη που έχει στα χέρια του. Από άποψη οικονομική, προϋποθέσεων, συναισθήματος... Ο μόνος «αντίπαλος» φαντάζει μια πιθανή σκέψη του να απέχει από τους πάγκους ή ακόμη και να αποσυρθεί ολοκληρωτικά από την προπονητική.

Εναλλακτική λύση σε περίπτωση που δεν πει το μεγάλο «ναι» ο Ομπράντοβιτς δεν φαίνεται να υπάρχει σε περίοπτη θέση, αφού όλοι επιθυμούν διακαώς τον «Ζοτς». Μόνο σε περίπτωση που ο εννιά φορές πρωταθλητής Ευρώπης δεν επιστρέψει, θα αναζητηθούν άλλες επιλογές.

Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια για χρονοτριβή, καθώς θέλει να ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή, προκειμένου να αρχίσει τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν, με τις απαιτούμενες προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ.