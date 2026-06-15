To respect του Χάρη Φωτίου στις δύο ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για Λαΐφη!

Ο Χάρης Φωτίου μέσω γραπτής δήλωσης εκφράζει την ικανοποίηση του για τον σεβασμό που έδειξαν οι δύο ομάδες του νησιού (η μια είναι η ΑΕΚ), για τον Κωνσταντίνο Λαΐφη και τον ΑΠΟΕΛ. Ο πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων αναγνωρίζει, όπως τονίζει, τον επαγγελματισμό.

Αναλυτικά: «Νιώθω την ανάγκη και την υποχρέωση, να συγχαρώ δημόσια τις διοικήσεις των δύο ομάδων που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Λαΐφη.

Η στάση και η συμπεριφορά τους αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, καθώς αμφότερες επέδειξαν το απαιτούμενο ήθος, σεβασμό και επαγγελματισμό που οφείλει να χαρακτηρίζει όχι μόνο τις μεγάλες αλλά και όλες τις ομάδες του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Από την πρώτη στιγμή σεβάστηκαν πλήρως τις διαδικασίες και την ποδοσφαιρική δεοντολογία, προσεγγίζοντας τον ΑΠΟΕΛ με τον ενδεδειγμένο τρόπο μέσα από απευθείας τηλεφωνικές επικοινωνίες. Παράλληλα, δεν προχώρησαν στην υποβολή οποιασδήποτε γραπτής πρότασης, αναγνωρίζοντας και σεβόμενες τη θέση του ΑΠΟΕΛ ότι η μοναδική μας προτεραιότητα και κατεύθυνση ήταν η επέκταση της συνεργασίας μας με τον ποδοσφαιριστή μας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμένα να αναγνωρίσω αυτή την προσέγγιση και να εκφράσω τον απόλυτο σεβασμό μου προς τις διοικήσεις των ομάδων αυτών. Τέτοιες συμπεριφορές αναδεικνύουν τον επαγγελματισμό, την ωριμότητα και τις αξίες που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κορυφαίων συλλόγων του πρωταθλήματός μας.

Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από τέτοιες πρακτικές και τέτοιες νοοτροπίες. Είναι αυτές οι ενέργειες που τιμούν τις ομάδες μας, ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό και συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση και την πρόοδο του αθλήματός μας».