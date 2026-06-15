Τέλος ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ!

Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει ο Ράζβαν Λουτσέσκου, με τις δύο πλευρές να οδηγούνται σε συναινετικό διαζύγιο μετά την κουβέντα που είχε με τον Ιβάν Σαββίδη.

Η ώρα των οριστικών αποφάσεων φαίνεται πως έφτασε στον ΠΑΟΚ, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου ολοκληρώνει τον δεύτερο και πιο επιτυχημένο κύκλο της παρουσίας του στην Τούμπα.

Το τελευταίο 48ωρο υπήρξαν συνεχείς επαφές και συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ πραγματοποιήθηκε και επικοινωνία του Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη, προκειμένου να βρεθεί η φόρμουλα που θα οδηγήσει σε έναν κοινά αποδεκτό χωρισμό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να κλείσει οριστικά το θέμα, με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Όλα συγκλίνουν στο ότι ο ΠΑΟΚ και ο 56χρονος τεχνικός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, έπειτα από μία επταετία γεμάτη επιτυχίες, τίτλους και ιστορικές στιγμές.

Ο Λουτσέσκου αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τρία πρωταθλήματα που κατακτήθηκαν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και δύο Κύπελλα Ελλάδας, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ σε μία από τις πιο λαμπρές περιόδους της ιστορίας του.

Την ίδια στιγμή, στον Δικέφαλο κινούν ήδη τις διαδικασίες για την επόμενη ημέρα. Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν προχωρήσει τον σχεδιασμό τους και σύντομα αναμένονται εξελίξεις και στο θέμα του διαδόχου του Ρουμάνου τεχνικού, καθώς στόχος είναι να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας.

sport-fm.gr