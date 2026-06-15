ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέλος ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τέλος ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ!

Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει ο Ράζβαν Λουτσέσκου, με τις δύο πλευρές να οδηγούνται σε συναινετικό διαζύγιο μετά την κουβέντα που είχε με τον Ιβάν Σαββίδη.

Η ώρα των οριστικών αποφάσεων φαίνεται πως έφτασε στον ΠΑΟΚ, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου ολοκληρώνει τον δεύτερο και πιο επιτυχημένο κύκλο της παρουσίας του στην Τούμπα.

Το τελευταίο 48ωρο υπήρξαν συνεχείς επαφές και συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ πραγματοποιήθηκε και επικοινωνία του Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη, προκειμένου να βρεθεί η φόρμουλα που θα οδηγήσει σε έναν κοινά αποδεκτό χωρισμό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να κλείσει οριστικά το θέμα, με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Όλα συγκλίνουν στο ότι ο ΠΑΟΚ και ο 56χρονος τεχνικός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, έπειτα από μία επταετία γεμάτη επιτυχίες, τίτλους και ιστορικές στιγμές.

Ο Λουτσέσκου αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τρία πρωταθλήματα που κατακτήθηκαν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και δύο Κύπελλα Ελλάδας, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ σε μία από τις πιο λαμπρές περιόδους της ιστορίας του.

Την ίδια στιγμή, στον Δικέφαλο κινούν ήδη τις διαδικασίες για την επόμενη ημέρα. Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν προχωρήσει τον σχεδιασμό τους και σύντομα αναμένονται εξελίξεις και στο θέμα του διαδόχου του Ρουμάνου τεχνικού, καθώς στόχος είναι να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έκλεισε στη Μίλαν ο Ρούμπεν Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παίκτης της Πάφου και επίσημα ο Μαμαντόφ - Η διάρκεια της συμφωνίας

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παράδειγμα προς μίμηση, οι «μπλε σαμουράϊ» συνεχίζουν την παράδοση στα γήπεδα του κόσμου

World Cup 2026

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Και επίσημα Μαδριλένος ο Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανοδος για Τσιτσιπά, πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Αλλαγές στους προπονητές των Εθνικών ομάδων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις σε Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι & Βέλγιο-Αίγυπτος

World Cup 2026

|

Category image

Τέλος ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Mundo Deportivo: «Η Μπράγκα ενδιαφέρεται για τον Μαρμόλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 240 μέρες στον Ολυμπιακό, οι 255 στον Εθνικό και το στοίχημα του Παπαδόπουλου στον ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Από τη Μογγολία αρχίζει η πορεία του Π. Χριστοδουλίδη προς το «Λος Άντζελες 2028»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Βδομάδα κληρώσεων για τις ομάδες μας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέο μέλος στο κίνημα κατά των cooling breaks του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Με έξοδα των… παικτών η μετακίνηση 600 οπαδών της Γερμανίας!

World Cup 2026

|

Category image

«Λήξαν το θέμα με Λαΐφη, δεν μπορώ να πω αν θα είναι γνωστός στο κυπριακό κοινό ο νέος προπονητής»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη