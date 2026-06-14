«Απορρίφθηκε η πρώτη πρόταση του Παναθηναϊκού για Φαν Ντρόγκελεν»

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να χτύπησε επίσημα την πόρτα της Σάμσουνσπορ για τον Ολλανδό στόπερ, Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, αλλά οι Τούρκοι απέρριψαν την προσφορά του «τριφυλλιού».

Οι Τούρκοι και πιο συγκεκριμένα ο Σαλίμ Μανάβ, μέσω social media, έκανε λόγο για την απόρριψη της πρότασης που έλαβε η Σαμσουνσπόρ από την ελληνική ομάδα, ωστόσο, τονίζει πως αυτή απλά ήταν η πρώτη προσπάθεια του Παναθηναϊκού.

«Η ομάδα του παίκτη αξιώνει περί τα 9 εκατομμύρια ευρώ και είναι θετική στις διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή» τονίζεται.