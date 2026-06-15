Εξέλιξη με Βούρο στον Απόλλωνα!

Αναλυτικά:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Πραξιτέλη Βούρο.

Ο έμπειρος αμυντικός αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας σε 54 αγώνες και πέτυχε ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού ευχαριστεί τον Πραξιτέλη Βούρο για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Γραφείο Τύπου

Απόλλων Λεμεσού