Εξέλιξη με Βούρο στον Απόλλωνα!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ανακοίνωση από τον Απόλλωνα για τον Ελλαδίτη αμυντικό ο οποίος αποχωρεί από την ομάδα
Αναλυτικά:
Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Πραξιτέλη Βούρο.
Ο έμπειρος αμυντικός αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας σε 54 αγώνες και πέτυχε ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού ευχαριστεί τον Πραξιτέλη Βούρο για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.
Γραφείο Τύπου
Απόλλων Λεμεσού