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Εξετάζεται από την Ομόνοια ο Χόρντουρ Μάγκνουσον

ΓΗΠΕΔΟ

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Εξετάζεται από την Ομόνοια ο Χόρντουρ Μάγκνουσον

Υποψηφιότητα του Ισλανδού για το κέντρο της άμυνας των πρασίνων

Ο 33χρονος αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, Χόρντουρ Μάγκνουσον, φέρεται να εξετάζεται από την Ομόνοια για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα της Λευκωσίας κατάρτησε λίστα με υποψήφιους κεντρικούς αμυντικούς και ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται σε αυτήν είναι και αυτό του Μάγκνουσον. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα γράφτηκε ότι ο παίκτης βρισκόταν και στη λίστα του ΑΠΟΕΛ.

Στους γαλαζοκιτρίνους όμως δεν προχωράει η περίπτωση, μετά και την ανανέωση του συμβολαίου του Κωνσταντίνου Λαΐφη, έτσι αποκλείστηκε το ενδεχόμενο ο Μάγκνουσον να βρει στον Αρχάγγελο τον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο, με τον οποίο συνεργάστηκαν στον Λεβαδειακό.

Πάντως, το όνομα του Μάγκνουσον είχε γραφτεί και πέρσι για τους πράσινους, ενώ τον Σεπτέμβριο είχε έρθει στην Κύπρο για λογαριασμό της Ανόρθωσης, όμως λόγω μπάτζετ δεν ήταν εφικτό για την «Κυρία» να κάνει άλλη μεταγραφή.

Στην χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και τρεις στο κύπελλο όπου σκόραρε και ένα τέρμα. Πριν από τον Λεβαδειακό είχε αγωνιστεί για τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό.

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