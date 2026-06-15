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Θέλει να «κλείσει» Τσάπρα πριν την προετοιμασία ο Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

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Θέλει να «κλείσει» Τσάπρα πριν την προετοιμασία ο Παναθηναϊκός

Θετικός στην προοπτική απόκτησης του ποδοσφαιριστή είναι και ο Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να ολοκληρώσει μέσα στα επόμενα 24ωρα την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, προκειμένου ο 24χρονος δεξιός μπακ να βρίσκεται στο Κορωπί απ’ την έναρξη της θερινής προετοιμασίας.

Οι επαφές με τον Λεβαδειακό έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο πλευρές έχουν προσεγγίσει σημαντικά τα δεδομένα μιας οριστικής συμφωνίας. Ο Τσάπρας αποτελεί εδώ και μήνες βασική επιλογή των «πράσινων» για την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου του ρόστερ, μετά από μία ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν με 36 συμμετοχές, 1 γκολ και 10 ασίστ με τη φανέλα του Λεβαδειακού.

Παρά το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού, ο Παναθηναϊκός διατήρησε σταθερά προβάδισμα στην υπόθεση και κινείται πλέον για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Το οικονομικό πλαίσιο της συμφωνίας εκτιμάται πως μπορεί να φτάσει συνολικά τα 2,7 εκατ. ευρώ μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους, ενώ ο Λεβαδειακός αναμένεται να διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης.

Θετικός στην προοπτική απόκτησης του ποδοσφαιριστή είναι και ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος είχε σχηματίσει εικόνα για τον Τσάπρα από την περίοδο που εργαζόταν στην Κοπεγχάγη, όταν η ομάδα της Δανίας ασχολήθηκε με την περίπτωσή του το καλοκαίρι του 2025.

Στον Παναθηναϊκό επιθυμούν να κλείσουν άμεσα την εκκρεμότητα, ώστε ο Έλληνας αμυντικός να συμμετάσχει απ’ την πρώτη ημέρα των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων που έχουν προγραμματιστεί για την προσεχή Τετάρτη (17/6).

ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

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Ελλαδα

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