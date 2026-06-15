Tέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό!

Τίτλοι τέλους έπεσαν στη συνεργασία του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Εργκίν Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός το έκανε με ένα συγκινητικό VIDEO στο Instagram, γράφοντας “Ευχαριστούμε Εργκίν”, ενώ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ επίσης έχει το ίδιο μήνυμα με μία φωτογραφία του Αταμάν δίπλα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τα τρόπαια που κατέκτησαν οι πράσινοι επί την ημερών του Τούρκου προπονητή.

Ο Αταμάν ολοκλήρωσε τη θητεία του στον πράσινο πάγκο, έπειτα από τρία χρόνια, στα οποία μέτρησε ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, μία κατάκτηση της EuroLeague, αλλά και δύο Κύπελλα.

Ο Τούρκος προπονητής έγινε μέλος του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2023 και εκείνο του 2026 αποτέλεσε παρελθόν, έπειτα από μία σεζόν που δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για τους πράσινους.