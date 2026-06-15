Εμπαπέ: «Να γίνω πρόεδρος της Γαλλίας; Με μισούν ήδη πολύ…»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ σε μεγάλη του συνέντευξη στην Parisien, εν όψει της συμμετοχής του με τη Γαλλία στο Μουντιάλ, κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα για το αν ποτέ θα έβαζε υποψηφιότητα για να κυβερνήσει τη χώρα.

«Να γίνω πρόεδρος της Γαλλίας; Όχι, μην ανησυχείτε! Πολλοί μου το λένε, αλλά δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες. Με μισούν ήδη πολύ…», απάντησε ο σούπερ σταρ της Ρεάλ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την εμπειρία στο Euro 2021, τη χειρότερή του με την εθνική ομάδα, καθώς πέρα από τον αποκλεισμό στους «16» από την Ελβετία, υπήρχαν πολλά εσωτερικά προβλήματα. «Ήταν ίσως η πιο ταλαντούχα ομάδα που είχαμε για πολύ καιρό πριν απ’ αυτήν την διοργάνωση. Αλλά νομίζω ότι ήταν η χειρότερη στιγμή που έχω βιώσει με την εθνική ομάδα της Γαλλίας από άποψη ατμόσφαιρας. Ήταν αισθητό μέσα στην ομάδα. Συχνά το συζητάμε μεταξύ μας. Μπορεί να μην ήταν προφανές, αλλά ήταν η στιγμή που η εθνική ομάδα ήταν η λιγότερο ενωμένη, από τότε που εντάχθηκα στις τάξεις της», είπε.