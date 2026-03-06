ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάλεσμα για μαζική παρουσία από τον Απόλλωνα αλλά με... μηνύματα να είναι προσεχτικός

«Δύναμή μας είναι η παρουσίας σας».

Κάλεσμα στον κόσμο του Απόλλωνα όπως δώσει βροντερό παρών στο ντέρμπι με την ΑΕΛ, κάνει η διοίκηση. 

Ταυτόχρονα όμως τον καλεί να είναι προσεχτικός αφού υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επιβολής ποινής σε περίπτωση νέας παραπομπής στον Αθλητικό Δικαστή και σε αυτή την κρίσιμη καμπή, θέλει τον κόσμο στο πλευρό του ενόψει των πλέι οφ και του ημιτελικού κυπέλλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Απόλλωνας Λεμεσού απευθύνει κάλεσμα στους χιλιάδες υποστηρικτές του να εξαντλήσουν κάθε διαθέσιμο εισιτήριο που μας αναλογεί για το επικείμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΛ. Διοίκηση, τεχνικό επιτελείο, ποδοσφαιριστές και προσωπικό καλούμε όλους τους φιλάθλους να προστατεύσουν την ομάδα μας, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αντιαθλητική συμπεριφορά που μπορεί να αποβεί ζημιογόνα για τη δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί.

Με την ομάδα να εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της σεζόν, ενόψει των πλέι οφ, η παρουσία και η στήριξη του κόσμου σε κάθε αγώνα είναι κάτι περισσότερο από καθοριστική.

Την ίδια στιγμή, όμως, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επιβολής ποινής σε περίπτωση νέας παραπομπής στον Αθλητικό Δικαστή, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει είτε σε διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών είτε σε απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε εκτός έδρας παιχνίδια.

Για τον λόγο αυτό υπενθυμίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μεταφέρουμε εντός του αγωνιστικού χώρου πυρσούς, κροτίδες ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα.

Με τη φωνή, το πάθος και τα κασκόλ μας μπορούμε να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που θα ωθήσει την ομάδα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ας σταθούμε δίπλα στην ομάδα με τον τρόπο που αρμόζει στον κόσμο και την ένδοξη ιστορία του Απόλλωνα Λεμεσού».

 

ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη