«Η Ανόρθωση έχει οριοθετήσει πού χρωστά, είμαστε πολύ κοντά στο να σώσουμε την ομάδα»

Δημοσιευτηκε:

Σημαντικές τοποθετήσεις που αφορούν σε αγωνιστικά, ανανεώσεις και οικονομικό

Στην τελική ευθεία οδεύει η προετοιμασία της Ανόρθωσης ενόψει του εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, το οποίο ορίστηκε για το απόγευμα της Κυριακής (8/3). Ο Καμορανέζι δεν υπολογίζει στους παροπλισμένους Κις, Ντιόν και Αρτυματά, όμως εκφράζεται αισιοδοξία στην «Κυρία» πως θα καταφέρει να αποδράσει με το τρίποντο.

Απ’ εκεί και πέρα, ανοικτό παραμένει το κεφάλαιο των ανανεώσεων. Όπως σημειώθηκε από την Στέλλα Μάρκου (ΣΠΟΡ FM 95.0), ο Κίκο τα έχει βρει σε όλα με τους κυανόλευκους και εκκρεμούν μόνο τα διαδικαστικά. Παράλληλα και ο Σεργίου συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να παραμείνει κάτοικος Λάρνακας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, κλήθηκε να σχολιάσει και το κεφάλαιο που αφορά στο οικονομικό: «Εξ αρχής είναι το βασανιστήριο της ομάδας τη φετινή σεζόν. Είναι η δυσκολότερη χρονιά μας. Από την αρχή ήταν το πιο σημαντικό πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Γίνονται σημαντικές προσπάθειες από τη διοίκηση, αλλά και από τον κόσμο, ο οποίος ήταν δίπλα μας από την αρχή. Το καλό είναι ότι η Ανόρθωση έχει οριοθετήσει πού χρωστά. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ποιες είναι οι υποχρεώσεις σου. Είμαστε στην τελική ευθεία και καλώ τους φίλους της ομάδας να έρθουν ακόμα πιο κοντά, γιατί είμαστε πολύ κοντά στο να σώσουμε την ομάδα. Η πλατφόρμα είναι εκεί, είναι ανοιχτή. Ακόμα λίγο από το υστέρημά τους, όποιος μπορεί».

