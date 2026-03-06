ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φιλικά αλλά επιβάλλεται στήριξη - Εισιτήρια για τους αγώνες με Λευκορωσία και Μολδαβία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φιλικά αλλά επιβάλλεται στήριξη - Εισιτήρια για τους αγώνες με Λευκορωσία και Μολδαβία

Εθνικές υποχρεώσεις σε φιλικό επίπεδο πριν τις επίσημες υποχρεώσεις.

Η πορεία της Εθνικής μας ομάδας προς το Nations League, αρχίζει από τα φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν στις 26 και 30 Μαρτίου με τη Λευκορωσία και τη Μολδαβία. Οι αγώνες θα γίνουν στο ΓΣΠ και θα αρχίσουν στις 19:00.

Τα εισιτήρια ειναι διαθέσιμα εδώ  και η γενική είσοδος έχει καθοριστεί στα πέντε ευρώ. 

Για παιδιά μέχρι 14 ετών, η είσοδος είναι ελεύθερη. 

«Στις 26 και 30 Μαρτίου στηρίζουμε την Εθνική μας, στηρίζουμε την ομάδα που μας ενώνει!» αναφέρει καταληκτικά στο μήνυμά της η ΚΟΠ. 

 

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το συγκινητικό αντίο του Ιδιάκεθ στην ΑΕΚ: «Ελπίζω σύντομα να γιορτάσετε το πρωτάθλημα που όλοι θέλουμε»

ΑΕΚ

|

Category image

Απίστευτο ακυρωθέν γκολ στην Premier League: Ήταν οφσάιντ η... μύτη του σκόρερ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης, η «βασίλισσα»-θρύλος έγινε 124 ετών!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σατσιάς – Μπεργκ: Παλιές… καραβάνες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οριστικά στις 24 Μαρτίου η κλήρωση για τα playoffs και τα playouts της Stoiximan Super League

Ελλάδα

|

Category image

Καλά νέα με Ίνγκασον και Ρενάτο στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Οι δύο λόγοι που το κάνουν... πιο δύσκολο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπογράφει το νέο συμβόλαιο ο Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάλεσμα για μαζική παρουσία από τον Απόλλωνα αλλά με... μηνύματα να είναι προσεχτικός

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έρχονται σπουδαίοι αθλητές στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Επαρχιακές Ημερίδες Στίβου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Έσβησε» τη φωτιά για Άγγελο Αντρέου ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νταμάτο ικανοποίησε τον Ολυμπιακό κατά το ήμισυ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φιλικά αλλά επιβάλλεται στήριξη - Εισιτήρια για τους αγώνες με Λευκορωσία και Μολδαβία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Πρώτος σε εύστοχα σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ ο Λεμπρόν

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη