Φιλικά αλλά επιβάλλεται στήριξη - Εισιτήρια για τους αγώνες με Λευκορωσία και Μολδαβία

Η πορεία της Εθνικής μας ομάδας προς το Nations League, αρχίζει από τα φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν στις 26 και 30 Μαρτίου με τη Λευκορωσία και τη Μολδαβία. Οι αγώνες θα γίνουν στο ΓΣΠ και θα αρχίσουν στις 19:00.

Τα εισιτήρια ειναι διαθέσιμα εδώ και η γενική είσοδος έχει καθοριστεί στα πέντε ευρώ.

Για παιδιά μέχρι 14 ετών, η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Στις 26 και 30 Μαρτίου στηρίζουμε την Εθνική μας, στηρίζουμε την ομάδα που μας ενώνει!» αναφέρει καταληκτικά στο μήνυμά της η ΚΟΠ.