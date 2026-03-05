Χωρίς έξι η προπόνηση του ΠΑΟΚ ενόψει Ολυμπιακού

Η επόμενη μέρα της αναμέτρησης στη Νεάπολη κόντρα στην Κηφισιά βρήκε τον ΠΑΟΚ ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας και τους «ασπρόμαυρους» να προπονούνται στη Νέα Μεσημβρία, ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης» για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι παίκτες που ξεκίνησαν βασικοί κόντρα στην Κηφισιά ακολούθησαν την Πέμπτη πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο περισσότερο στην τακτική, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό διπλό.

Οι Πέλκας, Μεϊτέ και Παβλένκα ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ο Τάισον έβγαλε μέρος της προπόνησης με την ομάδα και συνέχισε ατομικά, ενώ οι Γιακουμάκης και Κένι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η κατάστασή τους, ενόψει του ματς με τους «ερυθρόλευκους», θα εκτιμηθεί εκ νέου στην προπόνηση της Παρασκευής, η οποία θα διεξαχθεί στις 17:00 στη Νέα Μεσημβρία.

